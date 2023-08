Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Pleite des Immobilienentwicklers Evergrande sowie die Schieflage des nicht minder stark verschuldeten Projektierers Country Garden habe vor dem Wochenende für Ausverkaufsstimmung an den asiatischen Börsen gesorgt.Der Hang Seng, Leitindex in Hong Kong und Börsenplatz vieler auch im Westen bekannter chinesischen Unternehmen, sei auf den tiefsten Stand seit November letzten Jahres gefallen. Dementsprechend stark hätten chinesische ADRs auch im US-amerikanischen Handel unter Druck gestanden.Eine Ausnahme habe die JinkoSolar-Aktie gebildet, die von einer stark erhöhten Aufmerksamkeit durch private Anleger profitiert haben dürfte. Zusätzlichen Rückenwind habe es ausgerechnet aus dem US-Handelsministerium gegeben:Das plane zwar weitere Importzölle auf die Module südostasiatischer Hersteller, so solle die im Aufbau befindliche US-Solarindustrie gegen Preis-Dumping geschützt werden, JinkoSolar solle davon aber nicht betroffen sein.Unternehmen, die die Zölle zu umgehen versucht hätten, würden Strafzölle in Höhe von bis zu 254 Prozent drohen. In Kraft sollten diese ab Juni nächsten Jahres treten. Dass JinkoSolar hiervon verschont bleibe und seinen Mitbewerbern dadurch sogar Marktanteile streitig machen könnte, habe Anlegern im schwachen Markt am Freitag gut gefallen.Nichtsdestotrotz bleibe die Aktie angeschlagen. Mit dem Bruch der Unterstützung bei 40 Dollar sowie den drei roten Wochenkerzen infolge, in der Charttechnik bekannt als Three Black Crows, dürften weitere Kursverluste in den nächsten Wochen fast sicher sein.Gute Nachrichten hätten JinkoSolar am Freitag gegen den schwachen Gesamtmarkttrend behauptet. Insgesamt sei die positive Kursreaktion aber viel zu wenig gewesen, um das angeschlagene Chartbild der Aktie zum Besseren zu wenden.Anstatt in das fallende Messer zu greifen, sollten Anleger eine nachhaltige Bodenbildung abwarten, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)