Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (14.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das habe Seltenheitswert! Das gigantische Dreieck bei der chinesischen Solar-Aktie bleibe vorerst bestehen. Bereits Ende März habe "Der Aktionär" die bemerkenswerte Situation, die sich seit zweieinhalb Jahren aufgebaut habe, ausführlich beschrieben. Inzwischen habe sich die charttechnische Lage weiter zugespitzt.Munter hoch und runter beim Kurs von JinkoSolar gehe es seit mehreren Quartalen, habe "Der Aktionär" festgestellt. Und weiter: "Ein paar Mal war der Kurs kurz unter 40 Dollar, ein paar Mal kurz über 60 Dollar, im Sommer 2022 sogar über 70 Dollar. Heute wird JinkoSolar gerade mal wieder praktisch ziemlich in der Mitte gehandelt: um die 50 Dollar." Genau um diese 50 Dollar drehe sich zunehmend alles. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie: 50,28 Dollar. Die 200-Tage-Linie? Liege bei etwa 53,99 Dollar. Die 100-Tage-Linie? Bei 50,70 Dollar. Und die 50-Tage-Linie liege bei 51,32 Dollar.Immer enger werde inzwischen der Rahmen, in dem sich die Kursbewegungen abspielen würden. "Eine sehr ausgedehnte, dreiecksverdächtige Seitwärtsphase", habe "Der Aktionär" festgehalten. Entsprechend der aktuellen Entwicklung werde das skizzierte Dreieck immer spitzer. Sollte es schließlich nach oben oder unten durchstoßen werden, könnte wieder deutlich mehr Volatilität aufkommen. Damit es dazu komme, werde es aber womöglich konkrete fundamentale Impulse brauchen.Positiv sei weiterhin: Die Tiefs bei der JinkoSolar-Aktie lägen zunehmend höher. Dazu komme aus fundamentaler Sicht, dass Solarenergie ein Megatrend-Thema sei. Ohne klare Richtungsentscheidung würden sich derzeit Trades allerdings nicht aufdrängen, es sei denn, Anleger würden auf ein Anhalten der Seitwärtsphase spekulieren wollen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: JinkoSolar.