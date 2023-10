Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar jüngst die Aktionäre mit einer Dividendenankündigung überrascht habe, habe es am Dienstag erneut positive Nachrichten gegeben, die zum Handelsschluss in den USA zu einem satten Kursplus von knapp 9 Prozent geführt hätten. Die Details hierzu und ob damit die Wende eingeleitet sei, gebe es hier:Am Dienstag hätten JinkoSolar-Aktionäre wieder mal Grund zum Feiern gehabt. Hintergrund seien die für die Tochtergesellschaft Jiangxi Jinko veröffentlichten Zahlen der Modulauslieferungen gewesen. In den ersten neun Monaten seien mehr als 52 Gigawatt an Solarmodulen ausgeliefert worden. Damit seien im dritten Quartal erneut mehr Module ausgeliefert worden als die Quartale zu vor. Etwa 57 Prozent der Auslieferungen seien die margenträchtigeren N-Typ-Module gewesen. Die Chinesen hätten zusätzlich bekannt gegeben, dass der derzeitige Auftragsbestand die Schätzung für das Gesamtjahr übersteige.Die Nachrichten seien an der Börse gut angekommen, die Aktie habe den Handel in den USA mit einem satten Kursplus von knapp 9 Prozent beendet.Vom derzeitigen Jahrestiefstkurs habe sich die Aktie mittlerweile gut 16 Prozent erholt. Es scheine so, als würde die Aktie hartnäckig an einer Bodenbildung arbeiten. Dazu sei es zwingend erforderlich, dass im weiteren Verlauf keine neuen Tiefstkurse generiert würden, damit wäre dann die Wende eingeleitet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link