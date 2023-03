Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: JinkoSolar.



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (30.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachrichten hin oder her: Am Ende würden sich viele Anleger vor allem für die Kursentwicklung ihrer Aktie interessieren. Diesbezüglich tue sich bei JinkoSolar schon seit zig Quartalen unter dem Strich kaum noch etwas - was nicht heiße, dass der Aktienkurs des chinesischen Solarunternehmens zwischendurch nicht ordentlich schwanken würde.Für JinkoSolar sei das schon fast typisch. Zehn Jahre habe es beim Kurs auf Wochenbasis keinen klaren, übergeordneten Trend gegeben. Im September 2020 dann endlich der Ausbruch - und was für einer! Von 25 Dollar sei der Kurs innerhalb weniger Wochen bis auf 90 Dollar gestiegen, die schon im Oktober erreicht worden seien. Dann sei eine breite Konsolidierung mit einer Mitte bei etwa 65 Dollar gefolgt, bevor der Kurs noch mal deutlich korrigiert habe und im Mai 2021 kurzzeitig sogar wieder 30 Dollar gefallen sei.Und seitdem? Gehe es munter hoch und runter. Ein paar Mal sei der Kurs kurz unter 40 Dollar gewesen, ein paar Mal kurz über 60 Dollar, im Sommer 2022 sogar über 70 Dollar. Heute werde JinkoSolar gerade mal wieder praktisch ziemlich in der Mitte gehandelt: Um die 50 Dollar.Ein klarer Trend sei das nicht, eher eine sehr ausgedehnte, dreiecksverdächtige Seitwärtsphase. Diese Formation wirke schon ziemlich gigantisch, bedenke man die Zeitspanne dahinter. Positiv: Die Tiefs seien nach und nach immer etwas höher gestiegen. Dazu komme aus fundamentaler Sicht, dass Solarenergie ein Megatrend-Thema sei.Wie lasse sich das handeln? Anleger, die grundsätzlich von JinkoSolar überzeugt seien, aber sich etwas mehr konkrete Entwicklungen und Ergebnisse wünschen würden, könnten sich überlegen, um eine Basisposition herum zu traden. Also ganz einfach gesagt: Ein paar zusätzliche Aktien kaufen, wenn der Kurs innerhalb der skizzierten Spanne gerade relativ niedrig stehe. Dann wieder einen Teil verkaufen, wenn der Kurs gerade wieder besonders gut nach oben gelaufen sei.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: