Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (18.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Bei dem chinesischen Solarwert gehe die Schere ganz weit auf. Der Kurs sei zuletzt deutlich unter Druck geraten. Das passe allerdings nicht so recht zu den Kurszielen der Analysten großer Finanzhäuser. So eine extreme Lücke zwischen dem ausgerufenen fairen Wert für die JinkoSolar-Aktie und dem Kurs habe es schon seit vielen Jahren nicht mehr gegeben.67,58 USD laute derzeit laut Bloomberg-Datenbank der Kurszielkonsens der Analysten. Das impliziere bei einem aktuellen Kurs um die 44 USD rund 54% Aufwärtspotenzial. Die aktuellen Kursziele nach den Zahlen würden im Schnitt sogar noch optimistischer ausfallen.Es gebe sieben Kaufempfehlungen, eine Halteempfehlung und zwei Verkaufsempfehlungen. Die Zahl der Kaufempfehlungen habe in den vergangenen Wochen sogar zugenommen. Auf Sicht der vergangenen zwei Jahren sei ein ziemlich stetiger Anstieg der Analystenerwartungen zu verzeichnen. Der Kurs laufe aber seit mehreren Quartalen nur seitwärts.Das aktuelle Missverhältnis zwischen Kurszielkonsens und tatsächlichem Kurs habe in seinem Ausmaß bei JinkoSolar jedoch Seltenheitswert. Zuletzt habe es das 2020 gegeben, damals aber unter umgekehrten Vorzeichen (die Kursziele hätten eher bei 43 USD gelegen, während der Kurs bei mehr als 60 USD notiert habe). Mittelfristig habe der Kurs recht behalten: Die Kursziele seien nach unten angepasst worden.Wer diesmal bei JinkoSolar richtig liege - Analysten oder der Markt? "Der Aktionär" glaube grundsätzlich an das Potenzial der chinesischen Solaraktie. Aber die Vergangenheit habe gezeigt: Manchmal nehme der Markt schon eine längere Abschwungsphase vorweg, die Analysten noch nicht eingepreist hätten. Charttechnisch gebe es schon seit längerer Zeit keine klare Richtung. "Der Aktionär" bevorzuge derzeit auch angesichts des China-Risikos bei JinkoSolar andere Solaraktien wie SolarEdge oder First Solar, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: JinkoSolar