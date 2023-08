Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

31,55 EUR -0,47% (16.08.2023, 12:50)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

34,57 USD -3,60% (15.08.2023, 22:00)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit mehr als einem Jahr befinde sich das Papier des chinesischen Solarmodulherstellers im Sinkflug. Erst vor Kurzem sei eine wichtige Unterstützung aufgegeben worden, die auch mithilfe starker Quartalszahlen nicht habe zurückerobert werden können. Mit einem Minus von 16% habe sich JinkoSolar, eines der am günstigsten bewerten Papiere der Branche, zwar etwas besser als der Branchendurchschnitt geschlagen, gegenüber über dem Vorjahr stünden aber Verluste von 44% zu Buche. Eine Ende des Abwärtstrends sei bislang nicht in Sicht. Keine Entspannung habe trotz guter Ergebnisse der jüngste Quartalsbericht des chinesischen Konzerns gebracht.Die Bilanzpräsentation dürfte das vorerst letzte Ereignis gewesen sein, von dem die JinkoSolar-Aktie hätte profitieren können. Ohne frische Impulse sehe es für die Aktie mit Blick in den Tageschart aber ziemlich düster aus.Auf den ersten Blick würden der hartnäckige Abwärtstrend, der durch einen Fehlausbruch im März bestätigt worden sei, sowie die aufgegebene Horizontalunterstützung bei 40 USD auffallen. Das verheiße in Kombination nichts Gutes, denn sowohl der Abwärtstrend als auch der Bruch der Unterstützung seien durch die technische Indikation bestätigt worden.Der Relative-Stärke-Index sei dem Aktienkursverlauf gefolgt und ebenfalls auf ein neues Jahrestief gefallen. Das gelte auch für den Trendstärkeindikator MACD, der nicht nur unter der Signallinie, sondern auch tief im negativen Bereich notiere und damit einen ebenso intakten wie gleichermaßen trendstarken Abwärtstrend anzeige.Hier notiere der RSI mit 36 Zählern und biete der Aktie somit noch jede Menge weiteren Platz nach unten. Die nächste Horizontalunterstützung liege erst im Bereich von 29 USD, dass entspreche ausgehend vom gestrigen Schlusskurs einem Abwärtspotenzial von 16%.Angesichts der technisch katastrophalen Ausgangslage sollten Anleger die Aktie von JinkoSolar trotz günstiger Bewertung und guter Quartalszahlen meiden. Hier bestehe weiteres Abwärtspotenzial bei gleichzeitig fehlenden Anzeichen für irgendeine Art von Bodenbildung oder gar nachhaltiger Gegenbewegung, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link