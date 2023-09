Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (22.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Börsenregel "The trend is your friend" sei eine viel beachtete Strategie bei einer Anlage in Aktien. Dabei gebe es positive und negative Trends. Klar im negativen Trend befinde sich der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar. Eine Studie mache Hoffnung auf bessere Zeiten.Der Markt für Solarmodule sei ein hochkomplexer Bereich und zeige eine wachsende Innovationskraft, wenn es darum gehe, den Wirkungsgrad der Solarmodule zu steigern. Derzeit werde der Markt noch von sogenannten p-Typ-Solarzellen beherrscht. Sowohl die Studie von Trend Force als auch die Meinung vieler Experten würden sagen, dass n-Typ-Solarzellen vor dem Durchbruch stünden, und somit den p-Typ als Solarzelle als Marktführer ablösen würden.Während p-Solarzellen auf Wirkungsgrade um durchschnittlich ungefähr 21 kämen, rechne man bei n-Solarzellen mit Wirkungsgraden von 26 in den nächsten drei Jahren. N-Typ Solarzellen würden zudem langlebiger und weniger anfällig für metallische Verunreinigung des Siliziums gelten.Die Studie von Trend Force gehe davon aus, dass die robuste Nachfrage nach n-Typ-Solarzellen zu eher steigenden Preisen führen werde. Davon dürften insbesondere chinesische Solarmodulhersteller wie JinkoSolar profitieren. Die Chinesen seien einer der Marktführer bei den n-Typ Solarzellen und würden hierbei bereits Wirkungsgrade von etwas mehr als 23 erzielen.JinkoSolar ist Mitglied im "Der Aktionär" Solar Top 10-Index. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAV können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Solarwerten teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 22.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.