Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

58,45 EUR -10,35% (15.07.2022, 16:07)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

59,72 USD -8,42% (15.07.2022, 15:52)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (15.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Nachdem die Player aus der Solarbranche wie JinkoSolar oder Enphase Energy zuletzt eine kräftige Gegenbewegung hätten starten können, sei nun eine Schlappe gefolgt. US-Senator Joe Manchin verkündete am heutigen Freitag, dass er das Wirtschaftspaket, von dem besonders Solar-Unternehmen profitiert hätten, nicht unterstützen werde. Die Solar-Aktien würden demnach deutlich nachgeben.Wenige Monate vor den US-Kongresswahlen sei ein Kernvorhaben von Präsident Joe Biden erneut gefährdet. Senator Joe Manchin, der wie Biden Mitglied der Demokraten sei, wolle nach übereinstimmenden Medienberichten ein wichtiges Investitionspaket nicht mittragen, wenn es neue Ausgaben für den Kampf gegen den Klimawandel oder Steuererhöhungen für Wohlhabende und Unternehmen enthalte. Das habe der Demokrat der Parteiführung nach monatelangen Verhandlungen mitgeteilt, heiße es in den Berichten vom späten Donnerstagabend (Ortszeit). Im Senat sei Biden aufgrund einer hauchdünnen Mehrheit auf die Stimmen aller Demokraten angewiesen.Der Senator komme aus dem Bundesstaat West Virginia, der zu den größten Energie- und v.a. Kohleproduzenten des Landes gehöre. Manchin habe bereits im vergangenen Jahr eine ambitioniertere, billionenschwere Version von Bidens Vorhabens blockiert. Der ursprüngliche Entwurf habe u.a. vorgesehen, Familien steuerlich zu entlasten und Gesundheitsleistungen auszubauen. Mehr als 500 Mrd. USD seien zudem für den Kampf gegen die Klimakrise eingeplant gewesen, darunter Investitionen in erneuerbare Energien. In den vergangenen Monaten hätten die Demokraten ihre Ambitionen deutlich heruntergeschraubt, um Manchins Unterstützung zu sichern, habe die New York Times geschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: