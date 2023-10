Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (02.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Genau eine Woche sei es her, als der chinesische Solarmodulhersteller ein neues Jahrestief markiert habe. Von da an sei die Kursnotierung in eine Gegenbewegung gestartet und habe rund 16 Prozent zugelegt. Ob das die Wende sei, würden Anleger hier erfahren.Die allgemeine Kursentwicklung bei grünen Technologieaktien aus den Sektoren Wasserstoff und Solar bleibe weiterhin angespannt. Gegen diesen Trend habe sich zuletzt JinkoSolar gut behaupten können, da der Konzern mit positiven Nachrichten bei Anlegern hätten punkten können.JinkoSolar habe einige nationale und internationale Aufträge für seine Energiespeichersysteme bekannt gegeben. So hätten die Chinesen einen Rahmenvertrag über 43 Megawattstunden (MWh) seiner flüssigkeitsgekühlten SunGiga-Batteriesysteme an Rixing Hongsheng Smart Energy sowie einen weiteren Auftrag über knapp fünf MWh an Sanef Creatives Ltd. in Nigeria vermeldet. Die überraschende Ankündigung einer Dividende von 1,50 US-Dollar je Anteilsschein sei von der Börse positiv aufgenommen worden.Nach mehreren Monaten sei es erstmals wieder so, dass der positive Newsflow seitens des Konzerns von der Börse honoriert werde. Um allerdings von einer Trendwende zu sprechen, sei es noch zu früh. Die Aktie sei weiterhin im Abwärtstrend. Es bleibe dabei, Anleger sollten erst eine Bodenbildung abwarten und dann in die Aktie investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.