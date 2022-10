Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

50,50 EUR +4,47% (14.10.2022, 14:12)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,22 USD -0,04% (13.10.2022, 22:00)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (14.10.2022/ac/a/n)



Nach der Talfahrt der vergangenen Wochen stabilisiere sich die JinkoSolar-Aktie im wieder verbesserten Marktumfeld und arbeite an der Bodenbildung. Für Rückenwind würden beim chinesischen Solarmodulproduzenten ein neuer Großauftrag sowie ein neuer Wirkungsgradrekord bei einer der Solarzellen sorgen.In China habe JinkoSolar bereits Ende vergangener Woche einen Großauftrag über 780 Megawatt an Land gezogen. Für die China Datang Corporation würden Module des Typs Tiger Neo N geliefert. "In Bezug auf kWh pro Quadratmeter und kWh pro kW könnte Tiger Neo das beste Produkt sein, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist", habe JinkoSolar-Vizepräsident Dany Qian dazu erklärt.Für seine auf 182-Millimeter-Wafer hergestellten Topcon-Solarzellen habe der Konzern derweil mit 26,1% Effizienz einen neuen Wirkungsgradrekord aufgestellt - die vorherige Rekordmarke habe bei 25,7% gelegen. Grundlage der Verbesserungen seien Weiterentwicklungen bei den Technologien zur Passivierung von Grenzflächendefekten, hochtransparente Polysilizium-Folien und ultradünne Metallisierungstechnologien auf der Grundlage von lasergedopten selektiven Emittern.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.