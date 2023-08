Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

34,30 EUR +1,93% (09.08.2023, 16:06)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

37,55 USD +1,82% (09.08.2023, 15:44)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (09.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufgrund schlechter Unternehmensergebnisse in der Solarbranche würden Anleger derzeit einen großen Bogen um Solaraktien machen. Davon ebenfalls nicht verschont sei JinkoSolar. Die Aktie habe jüngst ein neues Jahrestief markiert. Nächste Woche werde es spannend, hier würden die Chinesen planen, Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal vorzulegen.Genauer gesagt komme es am Montag zum großen Showdown. Neun Analysten würden für das zweite Quartal laut Bloomberg durchschnittlich einen Gewinn je Aktie von 1,77 US-Dollar und einen Umsatz von 3,978 Milliarden Dollar erwarten. Im Vergleich zum ersten Quartal werde somit mit einem Umsatzwachstum von etwa 15 Prozent gerechnet, der Gewinn je Aktie werde dabei rund 18 Prozent niedriger taxiert.Vom Kurs bei 73 Euro Anfang Juli des letzten Jahres habe der Wert mittlerweile mehr als 50 Prozent verloren. Einem kurzen Aufbäumen Anfang des Jahres sei ein weiterer Kursverfall gefolgt. Dementsprechend grauenhaft sei der Chart. Wie es bei der Aktie weitergehe, sei extrem von den Unternehmenszahlen am Montag abhängig. Sollte die Aktie in der Nähe der 30 Euro Marke nicht halten, drohe weiteres Ungemach. Die zuletzt schwächeren Wirtschaftsdaten aus China würden dafür sprechen, dass JinkoSolar die Anleger mit dem Zahlenwerk enttäuschen könnte, damit dürfte der Kurs weiter gegen Süden gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: