Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

40,45 EUR +3,98% (17.07.2023, 18:36)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

45,37 USD +3,92% (17.07.2023, 18:22)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (17.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn selbst ausgezeichnete Unternehmenszahlen beim Solar-Unternehmen Jiangxi Jinko, einer Tochter von JinkoSolar, vom Markt nahezu ignoriert würden, zeige dies, wie die Markteilnehmer einen Bogen um Solar-Aktien machen würden. Komme die Wende im zweiten Halbjahr?Jiangxi Jinko habe am Freitag starke Zahlen vermeldet und dabei die Schätzungen der meisten Analysten übertroffen. So habe der Nettogewinn der Tochter für das erste Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 300 Prozent auf 510 Millionen US-Dollar bis 567 Millionen US-Dollar gesteigert werden können.JinkoSolar halte derzeit knapp 59 Prozent der Anteile an Jiangxi Jinko und bedeute, dass die ausgezeichneten Ergebnisse von Jiangxi Jinko einen direkten Einfluss auf die Gesamtleistung von JinkoSolar hätten. An der Börse sei dieser Umstand allerdings vollkommen ignoriert worden. In den USA habe JinkoSolar den Handel mit einem Minus von etwas mehr als zwei Prozent beendet.Das Chartbild sehe weiterhin noch nicht ermutigend aus. Seit Anfang Juli 2022 habe die Aktie knapp 50 Prozent eingebüßt. Solange die Aktie keinen Boden gefunden habe, gebe es noch keinen Grund in die Aktie einzusteigen und das, obwohl das Unternehmen mit einem KGV von 6,5 durchaus attraktiv bewertet sei. Neue Impulse und ein Ende des Käuferstreiks könnte es Mitte August geben, hier gibt es Unternehmenszahlen von JinkoSolar, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: