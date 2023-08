NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (17.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Mit Spannung hätten viele Anleger auf die Unternehmenszahlen von JinkoSolar am Montag entgegengefiebert. Dabei habe das Zahlenwerk durchweg überzeugen können, trotzdem habe die Aktie nachgegeben.Anleger hätten sich stellenweise die Augen gerieben und sich über die Reaktion der Börse gewundert. Auslöser der schwachen Kursreaktion sei eine Meldung von Jianxi Jinko gewesen, einer Tochter von JinkoSolar. An dieser Tochter besitze JinkoSolar knapp 60% der Anteile. Die Tochter möchte über eine Aktienplatzierung von 9,7 Mrd. Yuan weiteres Kapital einsammeln, umgerechnet etwas mehr als 1,2 Mrd. Euro. Damit solle ein Teil der Darlehen zurückgezahlt werden und der andere Teil in die Entwicklung von Siliziumwafern und Solarzellen gesteckt werden. Die Nachricht habe die Anleger verschreckt und dafür gesorgt, dass der Kurs von JinkoSolar an der Börse Shanghai zwischenzeitlich um mehr als 12% eingebrochen sei.Die Kapitalerhöhung der Tochter laste wie ein Damoklesschwert auf JinkoSolar. Die Aktie gebe erneut nach und habe den Handel in den USA am Mittwoch mit einem Minus von 1,68% beendet. Solange sie keinen Boden finde, sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:32,00 EUR +2,24% (17.08.2023, 12:59)