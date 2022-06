NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (28.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die JinkoSolar-Aktie zeige schon seit vielen Wochen eine beeindruckende relative Stärke. Sie habe sich schon in der scharfen Korrektur bei Tech- und auch bei China-Aktien überraschend gut gehalten. In dem jetzt wieder freundlicheren Marktumfeld glänze das Papier des chinesischen Solarkonzerns mit neuen Jahres- bzw. sogar Rekordhochs.Wobei JinkoSolar am Montag ein neues Jahreshoch nur um wenige Cent verfehlt habe. Aber dennoch sei der Anstieg um gut 10% auf 67,87 USD eine starke Leistung gewesen. Der eine Dollar, der jetzt noch zum Jahreshoch fehle, dürfte nur noch Formsache sein. Und dann sei der Weg zum Rekordhoch frei, das die JinkoSolar-Aktie im Oktober 2020 bei 90 USD markiert habe. Und selbst bei 90 USD wäre die JinkoSolar-Aktie noch immer sehr attraktiv bewertet. Dann läge der Börsenwert bei 4,4 Mrd. USD und damit noch immer bei weniger als der Hälfte des für dieses Jahr erwarteten Jahresumsatz von knapp 10 Mrd. USD.Trotz der jüngsten Kurssteigerungen sei JinkoSolar noch längst nicht zu teuer. Im Gegenteil, die Aktie verfüge noch über erhebliches Potenzial. Bei dem Titel seien dreistellige Euro-Kurse wohl nur eine Frage der Zeit. Bei JinkoSolar könnte es noch in diesem Jahr so weit sein, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2022)Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:64,75 EUR +1,09% (28.06.2022, 13:21)