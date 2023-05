Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: JinkoSolar.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

43,95 EUR +2,69% (04.05.2023, 13:46)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,42 USD +0,89% (03.05.2023, 22:00)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (04.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem JinkoSolar Ende vergangener Woche seine Zahlen veröffentlicht habe, würden die ersten Analysten-Reaktionen samt angepasster Kursziele für die Aktie eintrudeln. Charttechnisch sei noch keine Entscheidung gefallen, aber die Spannung nehme zu - zumal eine bestimmte Differenz jetzt noch größer geworden sei.Die UBS habe das Kursziel für JinkoSolar im Zuge der aktuellen Zahlen wieder von 52 auf 55 Dollar je Aktie erhöht, bleibe aber lediglich bei "neutral". Seit 2022 sei die UBS mehrfach zwischen 52 und 55 Dollar gewechselt.Die Bloomberg-Datenbank verzeichne zu JinkoSolar im angelaufenen Monat bislang eine Kaufempfehlung von der HSBC mit Kursziel 78,00 Dollar. Dazu komme Jefferies ebenfalls mit der Empfehlung "kaufen" und Kursziel 86,89 Dollar. Die vergleichsweise unbekannte Investmentbank Roth MKM habe offenbar bereits am Tag der Zahlen mit "kaufen" und Kursziel 70 Dollar reagiert.Der von Bloomberg verzeichnete Analystenkonsens für das Kursziel der JinkoSolar-Aktie liege derzeit bei 68,08 Dollar. Das impliziere bei einem Kurs von 47,42 Dollar ein Aufwärtspotenzial von knapp 44 Prozent. Damit bleibe die Differenz zwischen Kurs und Kurszielen bemerkenswert hoch, während sich die charttechnische Situation immer mehr zuspitze.Ein Impuls für den Solarmarkt könnte heute aus den USA kommen. Dort werde im Senat über die Wiedereinführung von Solar-Zöllen beim Import von Paneelen aus Südostasien abgestimmt, weil es Bedenken bezüglich der Abhängigkeit von chinesischen Importen gebe. "JinkoSolar: Hier stimmt was nicht" habe "Der Aktionär" bereits auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht und sie eingeordnet. Es bleibt bei den Einschätzungen aus den vorherigen Artikel zur Aktie, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte: