Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

56,55 EUR -6,84% (01.09.2022, 17:34)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

56,68 USD -6,88% (01.09.2022, 17:04)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (01.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Angesichts der mittlerweile massiven politischen Unterstützung für grüne Energie, v.a. in den USA, werde es in den nächsten Jahren sicherlich viele Aktien geben, die sich sehr gut entwickeln würden, allen voran im Solarsektor. Eine Rendite von 1.000% (entspreche einer Verelffachung) werde sich aber nur sehr schwer erzielen lassen.Es gebe allerdings eine Aktie, bei der tatsächlich die Chance auf 1.000% besteht. Und es sei nicht etwa ein kleiner Nebenwert, sondern es handele sich um den weltweit führenden Verkäufer von Solarmodulen. Richtig, es sei JinkoSolar. Der Börsenwert des chinesischen Konzerns belaufe sich aktuell auf nur 3 Mrd. USD und damit lediglich auf das 0,3-fache der gut 10 Mrd. USD Umsatz, die JinkoSolar in diesem Jahr erzielen werde.Der Grund für diese wirklich extrem niedrige Bewertung sei nicht etwa das schwache Geschäft oder gar eine drohende Pleite, sondern die Tatsache, dass der Solarmodulproduzent zwar profitabel sei, aber die Gewinne seit vielen Jahren immer nur sehr schmal ausfallen würden. Dank der hohen Nachfrage und stabiler bis steigender Modulpreise ändere sich das gerade. Ab 2023 könnten bei JinkoSolar endlich die Gewinne sprudeln. Und dann wäre auch eine ganz andere Bewertung möglich. Um nur mit dem 3-fachen Jahresumsatz bewertet zu werden, müsste sich die Aktie vom aktuellen Niveau aus verzehnfachen.JinkoSolar sei angesichts seiner gewaltigen Umsätze und des (noch) extrem schmalen Gewinns, eine Art Hebelprodukt: Nur eine leichte Steigerung der dünnen Margen hätte überproportionale Auswirkungen auf den Aktienkurs. Und dafür seien die Voraussetzungen noch nie so gut wie jetzt gewesen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: