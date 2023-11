Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

32,45 EUR -1,67% (24.11.2023, 12:39)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

35,01 USD +0,84% (22.11.2023, 22:00)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (24.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Solarbranche tue sich derzeit noch schwer wieder in die Herzen der Anleger zu spielen. Hoffnung auf bessere Zeiten mache ein Conference Call seitens JinkoSolar über die zukünftigen Geschäftsaussichten, hier mehr Details.CEO Xiande Li habe jüngst in einem Call Fragen von Analysten und Investoren beantwortet und rechne damit, dass JinkoSolar von dem immer schärfer werdenden Wettbewerb profitieren werde. So habe der Preisverfall im dritten Quartal die Nachfrage weiter angekurbelt. Dabei hätten Modullieferungen in die USA Umsatzzuwächse verzeichnet und somit für eine Rentabilitätssteigerung gesorgt, so der Konzernboss. Ferner rechne der CEO damit, die Gesamtnachfrage im nächsten Jahr um 20 bis 25 Prozent zu steigern.Mit knapp 60 Prozent würden die N-Typ-Modelle zu den Umsatzbringern von JinkoSolar gehören. Die Module würden als langlebiger und energieeffizienter gegenüber der P-Typ Zelltechnologie gelten. Positiver Nebeneffekt bei den N-Type Modulen sei die wesentlich höhere Margenträchtigkeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: