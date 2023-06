Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (23.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der mit etwa 60.000 Mitarbeitern weltweit größte Photovoltaik-Hersteller Longi möchte als erster chinesischer Konzern eine Fabrik in Deutschland bauen. Andere Unternehmen wie JinkoSolar würden in Europa ähnlich ertragreiche Geschäfte wittern - zum Vorteil der Aktionäre.China habe es über die letzten mehr als zehn Jahre geschafft, nahezu ein Monopol in der Solarindustrie aufzubauen. Massive Investitionen in den Ausbau der Solartechnik seitens der chinesischen Regierung hätten dazu geführt, dass in Europa knapp 90 Prozent aller PV-Anlagen aus dem Reich der Mitte stammen würden. Für Europa stehe zukünftig viel auf dem Spiel - um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, werde den Europäern nichts anderes übrigbleiben, als die chinesischen Konzerne mit zig Milliarden Euro beim Fabrikbau zu unterstützen.Auf der zuletzt stattfindenden Solarmesse in München sei deutlich geworden, dass JinkoSolar sich stark auf Europa fokussiere. Die Chinesen hätten verkündet, mit dem Vertrieb einer innovativen Energiespeicherlösung in Europa an den Start zu gehen. Europa sei hinter China der zweite größte Absatzmarkt für JinkoSolar. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis JinkoSolar ein Werk dank europäischer Subventionen errichten lasse. Die Produkte von JinkoSolar kämen jedenfalls bei den Händlern und Installateuren sehr gut an. Bei einer europaweiten Umfrage von dem Beratungsunternehmen EUPD-Research seien die Produkte von JinkoSolar als "Top Brand PV" ausgezeichnet worden.Die charttechnische Situation bei JinkoSolar sei weiterhin sehr angespannt. Seit Anfang Juli habe die Aktie mehr als 40 Prozent verloren und befinde sich seitdem in einem klaren Abwärtstrend. Sollte die Unterstützung bei rund 35 Euro nicht halten, würden weitere Kursverluste drohen. Mit einem KGV 6 zum Geschäftsjahr 2024 sei die Aktie attraktiv bewertet. Sollte die Europastrategie greifen, dürften langfrisitg höhere Kurse durchaus realistisch sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.