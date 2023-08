Angesichts einer drohenden Eskalation der chinesischen Immobilienkrise würden China-Aktien heute erneut einbrechen. Eine positive Ausnahme bilde aufgrund großen Interesses von Privatanlegern JinkoSolar. Ob die jedoch genüge, den erst kürzlich beschleunigten Abwärtstrend der Aktie aufzuhalten, müsse bezweifelt werden. (Analyse vom 18.08.2023)



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Chinesische Basiswerte würden heute auf breiter Front einbrechen. Die erneut aufflammende Immobilienkrise spitze sich mit der Pleite von Evergrande zu. In einem Meer aus roten Kursen leiste allerdings eine Aktie Widerstand: JinkoSolar!Nicht nur der chinesische Aktienmarkt stehe heute unter Druck, auch auf anderen Märkten setze sich die in den vergangenen Tagen anhaltende Talfahrt fort. Die Furcht vor einer Ansteckung der chinesischen Immobilienkrise sei aufgrund des gewaltigen Volumens groß.Nicht überraschend treffe die Krise die Aktien chinesischer Unternehmen besonders hart. Die Suche nach Papieren, die heute gegen den Trend zulegen könnten, gleiche der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.Umso mehr überrasche es daher, dass ausgerechnet JinkoSolar zulegen könne. Die Aktie habe zur Eröffnung mehr als drei Prozent zulegen können und behaupte aktuell mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent ihr positives Vorzeichen.Neuigkeiten, positive Analystenstimmen oder sonstige Erkenntnisse gebe es heute keine, das mache die Ausnahmesituation umso überraschender. Ein Entwicklung gebe es aber, die hinter den Gewinnen von heute stecken könnte.Auf der Social-Investing-Plattform Stocktwits erhalte JinkoSolar ebenso wie in den reichweitenstarken Subreddits r/stocks (5,7 Mio. User) und r/investing (2,4 Mio. User) große Aufmerksamkeit. Hinter den Käufern von heute dürften daher vor allem viele Kleinanleger stecken, die ein günstiges Schnäppchen wittern würden.An dieser Haltung gegenüber dem Unternehmen sei grundsätzlich nichts falsch, der Zeitpunkt dürfe allerdings verwundern. Denn mit dem Break der Unterstützung bei 40 Dollar habe sich die technische Ausgangslage der Aktie zuletzt dramatisch verschärft. Hier seien aus charttechnischer Perspektive in den kommenden Tagen und Wochen weitere Verluste zu befürchten.Wer sich daher schon jetzt auf die Jagd nach einem Schnäppchen begebe, könnte eine böse Überraschung erleben. Auch wenn es JinkoSolar heute gelinge, positiv aufzufallen, sollte vor einem Einstieg lieber eine nachhaltige Bodenbildung abgewartet werden.