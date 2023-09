Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

27,60 EUR +4,35% (27.09.2023, 15:57)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

28,835 USD +3,31% (27.09.2023, 15:44)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Nachdem sich die Lage im DAX zuletzt merklich verschlechtert habe, hätten inzwischen auch die großen US-Indices nachgezogen. Dow Jones und NASDAQ 100 hätten am Vorabend auf Tiefpunkten seit Juni geschlossen. Positive Ausnahme im schlechten Marktumfeld sei am gestrigen Dienstag die Aktie von JinkoSolar gewesen, nachdem das Unternehmen eine Dividende angekündigt habe.Insgesamt würden die großen Notenbanken zwar auf den Zinsgipfel zusteuern, würden weitere Zinsanhebungen aber nicht ausschließen. Zudem würden viele Notenbanker die Auffassung vertreten, dass die Leitzinsen zwecks Inflationsbekämpfung lange auf erhöhtem Niveau gehalten werden müssten. Hohe Zinsen würden die Attraktivität von Anleihen im Vergleich zu Aktien erhöhen.Im schwachen Marktumfeld hätten die Papiere von JinkoSolar Relative Stärke gezeigt und seien zwischenzeitlich um fast zehn Prozent in die Höhe geklettert. Zum Handelsschluss habe die Aktie einen Kurszuwachs von 5,2 Prozent verbucht. Anleger seien positiv überrascht gewesen, nachdem das Unternehmen eine Dividende angekündigt habe. Für die ADS (American Depositary Share - handelbare Papiere außerhalb Chinas) habe das Unternehmen 1,50 Dollar pro Anteilschein angekündigt. In Relation zum aktuellem Kurs ergebe sich eine Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Der Gesamtbetrag der für die Dividende auszuschüttenden Barmittel werde sich voraussichtlich auf etwa 77 Millionen Dollar belaufen.Xiande Li, Chairman und Chief Executive Officer von JinkoSolar, habe kommentiert: "Wir freuen uns, diese Kapitalrückzahlung an die Aktionäre bekannt zu geben. Unser Vorstand ist der Ansicht, dass es unsere starke finanzielle und operative Leistung in den ersten drei Quartalen 2023 uns ermöglicht, unsere Aktionäre durch die Zahlung dieser Bardividende zu belohnen."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link