Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die derzeit in München stattfindende Solarmesse Intersolar-Europe habe der chinesische Solarmodul-Hersteller genutzt, um eine neue Innovation dem Fachpublikum vorzustellen. JinkoSolar habe auf der Messe die zweite Generation der Hochspannungs-Energiespeicherbatterie für den europäischen Markt angekündigt. Diese neue Generation sei ein weiterentwickeltes Energiespeicher-System für den privaten Wohnungsbereich und für kleinere mittelständische Unternehmen. Die eigens dafür entwickelte Hochvoltbatterie beinhalte eine Kapazität von 3,84 kWh und nutze hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer. Mit der Einführung in Europa lege man die Messlatte für Energiespeichersysteme und neuer Energielösungen noch einmal höher, so das Unternehmen.Die Nachrichten seien von der Börse honoriert worden, die JinkoSolar-Aktie habe den Handel am Donnerstag in den USA mit einem satten Kursplus von knapp 12% beendet. Mit einem mageren Kursplus von knapp 3% seit Jahresanfang entwickele sie sich eher unterdurchschnittlich. Charttechnisch befinde sich der Titel seit Anfang Juli in einem Abwärtstrend. Allerdings dürfte bei ungefähr 35 Euro eine guter Boden gefunden sein. Sollte die neue Generation der Energiespeicher in Europa ein Verkaufserfolg werden, dürfte das der JinkoSolar-Aktie einen neuen Schub geben, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:42,60 EUR +0,47% (16.06.2023, 16:07)