Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

32,10 EUR -2,43% (14.08.2023, 14:03)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

35,93 USD -3,98% (11.08.2023)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (14.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom anhaltenden Kursverfall bei Solaraktien sei in den vergangenen Monaten auch der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar nicht verschont geblieben. Heute habe das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgestellt: Könnten diese für eine Trendwende in der angeschlagenen Aktie sorgen?Nach einer starken Performance im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres würden Anleger von Solaraktien zunehmend in die Röhre schauen. Statt neuer Allzeithochs würden hier reihenweise die Kurse purzeln, für schlechte Stimmung hätten zuletzt die schwachen Quartalszahlen von SolarEdge und Enphase Energy gesorgt. Die Papiere seien inzwischen fest in der Hand der Bären und würden auf neuen 52-Wochen-Tiefs notieren.Gar ein neues Mehrjahrestief habe im Abwärtssog der Branche der chinesische Modulhersteller JinkoSolar markiert. Hier drohe in der Aktie außerdem eine wichtige Unterstützung nachhaltig gerissen zu werden. Könnten die heute veröffentlichten Quartalszahlen das Ruder in letzter Sekunde herumreißen?Von Analysten erwartet worden seien Erlöse in Höhe von 4,02 Mrd. Dollar sowie ein Gewinn von 1,26 Dollar pro Aktie. Im Vorjahreszeitraum habe der Umsatz noch bei 2,81 Mrd. Dollar gelegen, der Verlust pro Aktie bei 1,88 Dollar. Prognostiziert worden sei also ein äußerst dynamischer Anstieg des Betriebsergebnisses.Und tatsächlich habe JinkoSolar die ambitionierte Marktprognose schlagen können. Der Umsatz habe sich um 63 Prozent auf 4,23 Mrd. Dollar gesteigert, während der Gewinn nach dem Verlust im Vorjahresquartal auf 3,06 Dollar pro Aktie explodiert sei.Im dritten Quartal würden die Chinesen ihre Auslieferungen weiter steigern wollen, angestrebt werde ein Volumen von 19 Gigawatt bis 21 Gigawatt Leistung. Im gesamten Geschäftsjahr sollten Module mit einer Leistung von 70 Gigawatt bis 75 Gigawatt ausgeliefert werden. Im Vergleich dazu plane beispielsweise der US-Hersteller First Solar für dieses Jahr mit etwa 12 Gigawatt. Bei der Volumenherstellung sei man vielen Konkurrenten also weit voraus, womit sich JinkoSolar weitere Marktanteile sichern können sollte.In der US-Vorbörse werde das Ergebnis bislang nicht belohnt, die Aktie notiere etwa drei Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag. Allerdings hätten die asiatischen Börsen zum Wochenauftakt mit Verlusten gehandelt, ein Teil der Abgaben gehe daher auch auf die schwachen Vorgaben zurück.Selbst wenn die Aktie heute noch ins Plus drehen sollte, dürfte das kaum für Entspannung sorgen, denn nach dem Bruch der Horizontalunterstützung bei 40 Dollar sei das Chartbild stark angeschlagen, hier würden weitere Mehrjahrestiefs drohen. Nachhaltig positive Impulse würden sich erst oberhalb von 40 Dollar und der wenig darüber notierenden 50-Tage-Linie ergeben.JinkoSolar habe getan, was es sollte: Starke Zahlen liefern, die Prognosen der Analysten schlagen und sich für das weitere Geschäftsjahr optimistisch zeigen. Der Markt müsse jetzt beweisen, diese Zahlen auch würdigen zu wollen, andernfalls drohe die ohnehin bereits günstig bewertete Aktie noch billiger zu werden.