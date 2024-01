Argentiniens Zusammenbruch



Wo solle man anfangen? Ein Ansatzpunkt seien die 1990er Jahre. Denn entgegen der Behauptung Mileis, Argentinien habe stets den Weg des Sozialismus verfolgt, habe das Land nach den Jahren einer grausamen Militärregierung (1976 bis 1983) und der Wirtschaftskrise und der Hyperinflation (1983 bis 1989) in den 1990er Jahren eine vom Internationalen Währungsfonds geförderte neoliberale Agenda verfolgt. Unter Präsident Carlos Menem seien Staatsunternehmen privatisiert worden, die Zölle gesenkt worden und es sei eine Währungsreform durchgeführt worden, in der Argentische Peso (ARS) an den US-Dollar gekoppelt worden sei. Dieses "Currency Board", das die nahezu komplette Aufgabe der monetären Souveränität bedeuten würde, komme ganz dicht an die Idee von Milei, den US-Dollar als gesetzliche Währung in Argentinien einzuführen. Auch die Privatisierungen würden in dieses Konzept passen. Die mit dem Currency Board verbundene Inflexibilität - eine eigene Geldpolitik sei nicht mehr möglich - und die schlichte Umwandlung von staatlichen Monopolen in private seien vermutlich die beiden wichtigsten Fehler unter Menem gewesen, die schließlich in den Jahren 2000/2001 zu einem kompletten Zusammenbruch des Landes geführt hätten, wirtschaftlich und politisch.



China als Vorbild?



Milei verstricke sich in seiner Rede in weiteren eklatanten Widersprüchen. So werde Sozialismus von ihm sehr großzügig interpretiert, im Prinzip seien damit alle Instrumente eingeschlossen, mit denen das Leben der Menschen beeinflusst werde, also "das Drucken von Geld, [Staats]Schulden, Subventionen, Kontrolle von Zinsen und Regulierungen, um sogenanntes Marktversagen zu korrigieren ". Gleichzeitig schwärme der argentinische Präsident, dass es in den Jahren 1950 bis 2000 zu einer Verdoppelung der globalen Wirtschaftsleistung gekommen sei, und in den Jahren 2000 bis 2023 sei dies ein weiteres Mal gelungen. Das stimme, und hunderte Millionen Menschen seien aus der Armut befreit worden. Das alles wäre allerdings nicht ohne staatliche Institutionen möglich gewesen. Oder wolle Milei behaupten, dass das Land, das in den vergangenen zwanzig Jahren den mit Abstand größten Beitrag zu der globalen Wohlstandsmehrung geleistet habe - China, ein Land, in dem staatliche Unternehmen für rund 80 Prozent der Umsätze verantwortlich seien - frei von staatlichen Interventionen sei? Man sehe, an dieser Stelle beginne Milei sich etwas lächerlich zu machen. Apropos lächerlich, das sei das Wort, das Milei für das Streben nach Gleichberechtigung von Mann und Frau übrig habe.



Was bleibe am Ende zu sagen? Carajo, was für eine gefährliche lächerliche Rede! (Wochenbarometer vom 25.01.2024) (25.01.2024/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der argentinische Präsident Milei hat in Davos eine Rede gehalten, die für viel Aufmerksamkeit sorgte, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Das teilweise positive Echo sei irritierend."Ein erfolgreicher Unternehmer ist ein Held". Richtig, erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen würden in der Regel einen wertvollen Beitrag für unseren Wohlstand und unsere Gesellschaft leisten. Insofern könne man dem argentinischen Präsidenten Javier Milei zu dieser These, die aus seiner viel beachteten Rede in Davos stamme, nur zustimmen. Davon abgesehen sei die Rede gespickt durch irreleitende Statistiken, populistische Behauptungen und Ignoranz. Eine der Leitideen von Mileis Rede sei, dass das Beispiel Argentiniens, das von einem der reichsten Länder im Jahr 1860 auf Platz 138 heute abgerutscht sei, der Welt zur Warnung gereichen solle. Ursache für Argentiniens Abstieg sei nämlich der Sozialismus gewesen, den man in den vergangenen 100 Jahren verfolgt habe. Die Welt sei dabei, den gleichen Fehler wie Argentinien zu begehen und zu verarmen. Die Lösung sei der unregulierte Kapitalismus. Sogenanntes Marktversagen sei eine Mär. Selbst im Kapitalismus entstehende Monopole seien nicht das Ergebnis eines Marktversagens, denn auch Monopole würden Wohlstand schaffen. Im Kapitalismus gäbe es kein Marktversagen.