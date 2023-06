Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche steht die Konjunkturerholung in Japan im Fokus, und wie sich die anhaltend lockere Geldpolitik dort auswirkt, so die Analysten von Postbank Research.



Die Zahlen zur Industrieproduktion und zum Verbraucherpreisindex dürften von den Marktteilnehmern genau beobachtet werden. Es werde erwartet, dass die Industrieproduktion im Mai angesichts der Verlangsamung der Wirtschaft gegenüber dem Vormonatswert von April (-0,4%) unverändert geblieben sei; für die Bereiche Produktionsmaschinen und Stahl/Eisen werde ein Rückgang erwartet. Die Verbraucherpreisinflation für Mai sollte aber der am meisten beachtete Datenpunkt in dieser Woche sein. Mit 3,2% gg. Vj. dürfte sie gegenüber den im April erreichten 3,5% rückläufig sein. Die Verbraucherpreisinflation ohne Nahrungsmittelpreise werde voraussichtlich bei 3,5% gg. Vj. liegen, gegenüber 3,4% im April, während für die Kernverbraucherpreisinflation ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise 4,2% gg. Vj. erwartet werde, gegenüber 4,1% im April.



Vermutlich würden die Inflationsdaten im 13. Monat in Folge über dem 2%-Ziel der Zentralbank liegen, was die jüngste Prognose der BoJ in Frage stellen könnte, dass die Inflation im Laufe des Jahres unter ihr Ziel sinken werde, da nach ihren Erwartungen der Kostendruck der Unternehmen nachlassen sollte. (Ausgabe vom 19.06.2023) (20.06.2023/ac/a/m)





