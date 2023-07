Japanische Unternehmen würden ihre Geschäfte anders als in der Vergangenheit führen, weil sie ihre Entscheidungen zunehmend mehr am Gewinn orientieren würden. Das dürfte auch in den nächsten zehn Jahren für ein starkes Ertragswachstum sorgen.



Etliche potenzielle Hebel, die den Firmen zur Steigerung der wirtschaftlichen Rentabilität zur Verfügung stünden, würden noch nicht vollständig genutzt: In japanischen Bilanzen finde sich nach wie vor viel Überschusskapital in Form von Betriebsmitteln, Immobilien, Netto-Barvermögen und anderen Posten. Dieses Vermögen werde jetzt sukzessive an die Aktionäre ausschüttet oder reinvestiert.



Indessen würden sich die Firmen verstärkt darauf konzentrieren, Preise festzusetzen und ihre Produktivität zu steigern. Auch die Branchenstruktur der japanischen Unternehmenslandschaft sei im Umbruch: Sei das Unternehmensumfeld einst stark fragmentiert gewesen, so erkenne man im Land langsam die Vorteile der Konsolidierung. All das bedeute starken Rückenwind für die Gewinnspannen.



Die Strategien zur Selbstverbesserung von Corporate Japan würden unterstützt durch entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen und die Regierung. In der Folge sei es durchaus plausibel, für börsennotierte japanische Unternehmen in den kommenden Jahren weiterhin ein hohes einstelliges Wachstum zu prognostizieren. Mit Renditen, die möglicherweise durch Dividenden und Aktienrückkäufe erhöht werden, könnten wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchaus jährliche prozentuale Gesamtrenditen im mittleren Zehnerbereich sehen, so die Experten von M&G Investments. Der potenzielle Anstieg der Bewertungen sei dabei noch nicht einmal eingerechnet. (03.07.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Für Carl Vine, Co-Head Asia-Pacific Equity Investment bei M&G Investments, bleibt Japan auch in Zukunft ein Lieblingsmarkt.Es sehe so aus, als habe Japan den Schritt in einen Bullenmarkt geschafft, der noch lange andauern werde. Dennoch würden nach Meinung der Experten die dauerhaften Aufwärtsperspektiven japanischer Unternehmen noch nicht in vollem Umfang erkannt - obwohl das Interesse ausländischer Investoren zunehme. Vor allem für aktive, engagierte Anleger würden sich so eine Reihe von Chancen bieten.