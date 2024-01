Der Nikkei sei am Mittwoch mit 34.440 Punkten auf den höchsten Stand seit 1989 gestiegen und liege mehr als 2% im Plus. Das Momentum sei nach oben gerichtet, wodurch dieser Index sein Allzeithoch von fast 39.000 anpeilen könnte, das zuletzt Ende 1989 erreicht worden sei. Mit Ausnahme des Energiesektors hätten alle Sektoren des Index eine starke Performance verzeichnet, was darauf hindeute, dass die Rally des Nikkei auf breiter Basis stattfinde. Dies mache es auch wahrscheinlich, dass der Markt versuchen werde, diesen Index kurzfristig auf ein neues Rekordhoch zu treiben.



Es sei erwähnenswert, dass die Rally des Nikkei ausgedehnt zu sein scheine, und der Index sei in den letzten zwölf Monaten um mehr als 30% gestiegen. Ob er seine Gewinne weiter ausbauen könne, wenn es ihm gelinge, ein neues Rekordhoch zu erreichen, könnte von der Entwicklung des breiteren Marktes abhängen. Im Moment schreite der Nikkei aus eigener Kraft voran und habe sich vom Rest des weltweiten Aktienmarktes abgesetzt.



Die Volatilität des Nikkei seit Mai 2023 weiche vom Vix-Index ab. Dies entspreche dem Beginn der letztjährigen Rally des Nikkei und sei eine Erklärung dafür, warum der Nikkei im letzten Jahr besser abgeschnitten habe als der S&P 500. Es besteht eine deutliche Divergenz der Volatilität des Nikkei gegenüber dem Vix seit Beginn dieses Jahres, und die höhere Volatilität des Nikkei könnte diesen Index in den kommenden Tagen oder Wochen dazu bringen, die Rekordstände von 1989 zu erreichen. (10.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die japanischen Aktien haben sich im Jahr 2024 bisher am besten entwickelt, so die Experten von XTB.Der Nikkei ( ISIN JP9010C00002 WKN A1RRF6 ) sei im Jahr 2024 bisher um mehr als 3% gestiegen, während der S&P 500 nur um 0,25% zugelegt habe. Da das Jahr gerade erst begonnen habe, sei eine gewisse Divergenz zu erwarten, aber der Anstieg des Nikkei um 30% in den letzten zwölf Monaten zeige, wie weit dieser Index gekommen sei, da sich die Anleger wieder für den japanischen Aktienmarkt erwärmt hätten.