Linz (www.aktiencheck.de) - Ungebremst geht der Wertverlust des Japanischen Yens, auch nach der ersten Zinserhöhung seit über 17 Jahren, weiter, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nun habe der Vizefinanzminister Masato Kanda die Investoren gewarnt, dass das Finanzministerium intervenieren könnte, um den Yen wieder zu stärken. Die Reaktion nach diesen Äußerungen sei gefolgt. Jedoch nicht beim Yen-Kurs, sondern bei dem japanischen Aktienindex Nikkei 225 . Dieser sei um 1,2 Prozent gesunken.Da eine stärkere Währung zu höheren Preisen für ausländische Käufer führe, würden die Produkte unattraktiver. Dies habe Investoren zum Ausstieg aus japanischen Aktien veranlasst. Für einen Euro habe man zuletzt am Devisenmarkt über 165 Yen bekommen. Nach einem kurzen Rücksetzer bis zu 163,30 Yen, notiere der EUR/JPY-Kurs aktuell zwischen 164,00 und 164,30. Die Entwicklung bleibe spannend, da die Anleger damit rechnen würden, dass die Notenbank die Zinsen, wenn überhaupt, nur sehr langsam anheben werde. (26.03.2024/ac/a/m)