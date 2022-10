Die jüngst erfolgte Wiederöffnung des Landes für ausländische Touristen sollte sich allerdings in den kommenden Monaten positiv auf Hotelübernachtungen und Konsumnachfrage auswirken. Darüber hinaus lasse ein weiteres Konjunkturpaket, das die Regierung bis Ende Oktober geschnürt haben wolle, auf die Vermeidung einer Rezession in Japan hoffen. Insofern würden die Analysten für das laufende Jahr eine gesamtwirtschaftliche Expansion um 1,3% sowie für 2023 um 0,7% erwarten.



Der Inflationsdruck habe sich vom anfänglichen Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise mittlerweile auf immer mehr Konsumgüter ausgeweitet. Gleichwohl sei der Preisanstieg von Konsumgütern und Dienstleistungen in Japan vergleichsweise begrenzt. Knapp zwei Drittel der Güter und Dienstleistungen des Warenkorbs im Konsumentenpreisindex hätten sich in der Spanne von 0 bis 4% gegenüber Vorjahr verteuert, lediglich ein Viertel um mehr als 4% - anders als in den USA und in der Eurozone, wo der Großteil der Güter und Dienstleistungen einen starken Preisanstieg verzeichnet habe (knapp zwei Drittel des Warenkorbs mit Preisanstieg von mehr als 4%).



In Japan sei dementsprechend für 2022 eine Teuerungsrate von 2,5% zu erwarten, während ihre Pendants in den USA und der Eurozone bei jeweils 8,2% liegen dürften. Gleichwohl sei dies ein für japanische Verhältnisse ungewohnt hohes Niveau. Dass die monatliche Inflationsrate jüngst die Marke von 3% erreicht habe, sei seit Anfang der 1990er Jahre dort nicht mehr vorgekommen (abgesehen vom Sondereffekt durch die Mehrwertsteuererhöhung 2014).



Der gegenwärtige Preisanstieg gehe insbesondere auf höhere Nahrungsmittelpreise zurück sowie auf einen Basiseffekt im Mobilfunkbereich (Tarifreduktion des Vorjahres ausgelaufen). Auch die spürbare Yen-Schwäche trage über höhere Importpreise dazu bei. Dass die Inflation Japans gleichwohl die anderer Industrieländer unterschreite, liege an verschiedenen Spezifika des Landes. Zunächst einmal werde die tatsächlich gemessene Teuerungsrate durch die staatliche Subventionierung von Benzin und Weizen niedrig gehalten. Dies sei neben der Bargeld-Ausreichung an geringverdienende Haushalte ein wesentlicher Bestandteil der fiskalpolitischen Maßnahmen. Darüber hinaus sei die Konsumnachfrage in Japan vergleichsweise moderat, woran sich zunächst nichts ändern dürfte.



Neben den geopolitischen Unsicherheiten habe dies auch strukturelle Ursachen: Insbesondere sei hier an die ausgeprägte Preissensitivität der japanischen Verbraucher zu denken, die keine Geldentwertung mehr gewöhnt seien, vorsichtig agieren würden und Preiserhöhungen oftmals zu umgehen versuchen würden (z.B. durch Wechseln der Marke oder gar des Supermarktes, wie Umfragen zeigen würden). Akzentuiert werde diese Preissensitivität durch die Überalterung der Gesellschaft mit ihrer hohen Sparneigung. Insofern seien die Preisüberwälzungsspielräume der Produzenten an die Konsumenten begrenzt, die gesamtwirtschaftliche Teuerung werde gedämpft. Vor diesem Hintergrund und der begrenzten Wirtschaftsleistung sei im kommenden Jahr eine japanische Inflationsrate von 1,5% zu erwarten. (12.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt bewegt sich auf einem moderaten Wachstumspfad, so die Analysten der Helaba.Mittlerweile liege die Wirtschaftsleistung in realer Betrachtung fast wieder auf dem Niveau vor dem Pandemie-Beginn. Die Expansion des BIP habe im Sommerquartal 0,5% gegenüber der Vorperiode betragen und damit etwa in Höhe des Wachstumspotenzials gelegen.Hinter der fundamental schwachen Wachstumskraft stehe insbesondere die Überalterung der japanischen Bevölkerung. Kurz- bis mittelfristig dürfte der sich ausbreitende Teuerungsdruck die binnenwirtschaftliche Entwicklung bremsen. Denn die inflationären Effekte des Krieges in der Ukraine würden die Konsumnachfrage belasten, die sich mit Überwindung der Pandemie zu erholen begonnen habe. Zudem sei angesichts der erhöhten Importkosten mit schwachen Unternehmensinvestitionen zu rechnen. Die ausländische Nachfrage nach Autos und Elektronik, wofür Japan ein wichtiger Exporteur sei, sollte angesichts der absehbaren Rezession in den USA und in der Eurozone erst einmal begrenzt sein. Japans BIP dürfte sich dementsprechend verhalten entwickeln.