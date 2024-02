Diese überraschende Schwächephase der japanischen Ökonomie dürfte die Verantwortlichen für die Ausrichtung der Geldpolitik in Tokio in ihrer Auffassung bestätigen, bei der wohl auch weiterhin anstehenden Neuausrichtung der eigenen Strategie nur sehr zögerlich voranzuschreiten. Neben der im Lande zweifellos vorhandenen kollektiven Angst vor Deflationstendenzen existiere innerhalb der japanischen Gesellschaft bekanntlich ein grundsätzliches Bestreben, wichtige Entscheidungen möglichst im Konsens zu treffen.



Folglich dürfte die Bank of Japan nur mit großer Vorsicht agieren wollen. Die jüngst gemeldeten schwächeren Zahlen zur Entwicklung des realen Wirtschafswachstums würden die Geldpolitiker in Tokio wahrscheinlich vor allem als Hinweis darauf werten, dass beim Thema Zinsanhebungen eher noch mehr Fingerspitzengefühl notwendig sein sollte. Trotzdem dürfte das Leitzinsniveau im Sommer langsam angehoben werden müssen. Dabei werde die Bank of Japan aber keine große Dynamik zeigen wollen - Vorsicht sei schließlich die Mutter der Porzellankiste.



Diese aktuellen Entwicklungen würden dem Yen natürlich nicht helfen. Einige Beobachter scheinen offenkundig auf mehr (beziehungsweise wohl eher auf eine schnellere) Bewegung bei der Neuausrichtung der japanischen Geldpolitik gehofft zu haben, so die Analysten der Nord LB. Entsprechend sei im FX-Segment wieder ein spürbarer Druck auf die japanische Währung aufgekommen. Im Rahmen dieser Bewegung sei beim Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar die psychologisch wichtige Marke von 150,00 JPY pro USD wieder ins Blickfeld gerückt.



Dieses momentane Chartbild dürfte aber eine Art "Momentaufnahme" bleiben. Grundsätzlich sei wohl auch weiterhin mit einem perspektivisch stärkeren Yen zu rechnen. Dabei sollte aber wohl nicht auf zu viel Rückenwind durch den Umbruch bei der Geldpolitik im Land der aufgehenden Sonne gehofft werden. Die Bank of Japan werde nämlich - wie bereits angedeutet - beim Thema Anhebungen des traditionellen Leitzinsniveaus nur sehr vorsichtig agieren wollen! (Ausgabe vom 23.02.2024) (27.02.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Abschluss eines ohnehin schon recht turbulenten Jahres sind in Tokio nun auch noch unerwartet schwache BIP-Zahlen für das 4. Quartal 2023 gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Nach der sehr unfreundlichen Wirtschaftsentwicklung im 3. Quartal 2023 sei nun eigentlich eher mit einer gewissen Gegenbewegung zu rechnen gewesen. Diese Einschätzung habe sich allerdings als zu optimistisch erwiesen. Veröffentlicht worden sei eine Veränderungsrate des BIP von -0,1% M/M. Mit einem negativen realen Wirtschaftswachstum in zwei aufeinander folgenden Quartalen sei Japan also nach klassischer Definition sogar in eine technische Rezession abgerutscht. Dies sei ohne jeden Zweifel eine unerwartet unerfreuliche Nachricht!