Bonn (www.aktiencheck.de) - In Japan werden in dieser Woche eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter die Handelsbilanz, das BIP, die Industrieproduktion, die Kapazitätsauslastung und die Maschinenbestellungen, so die Analysten von Postbank Research.



Es werde erwartet, dass die Handelsbilanz von 43 Mrd. JPY im Juni auf 24,6 Mrd. JPY im Juli zurückgehe. Das japanische BIP für das 2. Quartal werde ebenfalls bekannt gegeben und dürfte um 3,2% gestiegen sein, gegenüber 2,7% im Vorquartal. Man gehe allgemein davon aus, dass die Industrieproduktion im Juli zurückgehen werde, während sie im Juni um 4,2% gestiegen sei. Es werde erwartet, dass die japanischen Maschinenbauaufträge im Juni im Jahresvergleich um 5,5% zurückgegangen seien, gegenüber einem Rückgang von 8,7% im Vormonat.



Fazit: Der Puls der Volkswirtschaft dürfte genau beobachtet werden, da die Daten als Gradmesser für die Beibehaltung der ultralockeren Geldpolitik und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren kurzfristigen Anpassung der Zinskurvenkontrolle dienen dürften. (14.08.2023/ac/a/m)





