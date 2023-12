Bonn (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Inflation beeinträchtigt weiterhin den Binnenkonsum, so die Analysten von Postbank Research.



Für November werde ein leichter Rückgang des Produzentenpreisindexes auf 0,6% ggü. Vj. erwartet, nach 0,8% im Vormonat. Die Tankan-Umfrage zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe dürfte sich verbessern, was zum Teil auf den günstigen JPY-Wechselkurs zurückzuführen sei. Im Gegensatz dazu werde erwartet, dass sich die Stimmung im nicht-verarbeitenden Gewerbe gegenüber der letzten Umfrage verschlechtern werde, da eine sich verlangsamende Volkswirtschaft und ein schwächerer Konsum die Unternehmen belasten dürften. Der Jibun Bank Flash Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe werde im Dezember voraussichtlich 49,5 betragen, wobei die einzelnen Komponenten auf die anhaltenden Probleme in der Produktionstätigkeit aufgrund der schwachen globalen Nachfrage und der hohen Inputkosten hinweisen dürften.



Fazit: Die japanische Wirtschaft wachse zwar weiter, habe aber mit den hemmenden Einflüssen der globalen Wirtschaftslage zu kämpfen. Angesichts dieser Herausforderungen würden die Anleger die äußerst lockere Geldpolitik Japans genau beobachten. (CIO Week up front vom 11.12.2023) (11.12.2023/ac/a/m)



