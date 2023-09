Bonn (www.aktiencheck.de) - Japan wird in dieser Woche umfangreiche Wirtschaftsdaten veröffentlichen, die Aufschluss über die Lage in der Industrie und im Einzelhandel geben dürften, nämlich die Kern-Maschinenbestellungen, Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung und Einzelhandelsumsätze, so die Analysten von Postbank Research.



Den Erwartungen zufolge dürften sich die Kern-Maschinenbestellungen im Juli ggü. Vm. um 2,7% verbessert haben. Es werde erwartet, dass die Industrieproduktion im Jahresvergleich bei -2,5% liegen werde, verglichen mit 4,2% im Juni. Die Kapazitätsauslastung für Juli dürfte 1,4% betragen (gegenüber dem vorherigen Wert von 3,8%). Außerdem werde erwartet, dass die Umsätze der Warenhäuser im August im Vergleich zum vorherigen Wert im Juni bei 8,6% gestiegen seien. Nach einem Interview mit Zentralbankpräsident Ueda, in dem er ein mögliches Ende der Zinskurvenkontrolle zum Jahresende hin angedeutet habe, habe es deutliche Marktreaktionen mit einem festeren Yen und Anstiegen von Anleiherenditen und Aktienkursen gegeben.



Die Anleger dürften die japanische Wirtschaft genau beobachten, da die japanische Regierung im Oktober neue Konjunkturmaßnahmen ergreifen dürfte, um die Lohnerhöhungen der Unternehmen zu unterstützen und die Energierechnungen zu senken. (11.09.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.