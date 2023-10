Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Japan wird in dieser Woche seine Flash EMI- und VPI-Daten veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.



Der EMI für den Dienstleistungssektor - in diesem Jahr eine der wichtigsten Triebfedern für das japanische BIP - dürfte im Oktober mit 52,9 gegenüber 53,8 im September zwar rückläufig sein, aber weiterhin im Expansionsbereich liegen, da der Einfluss des starken

Einreisetourismus nach der Sommerurlaubssaison nachlasse. Für den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe werde ein Wert von 49 prognostiziert. Dieser würde damit leicht über dem Wert von 48,5 im September liegen, da die Industrietätigkeit weiterhin mit der schwachen globalen Nachfrage und den hohen Inputpreisen zu kämpfen habe. Der Jibun Bank Japan Composite-Einkaufsmanagerindex werde für Oktober auf 51,5 Punkte prognostiziert, was einem Rückgang gegenüber dem Vormonat (52,1 Punkte) entspräche. Darüber hinaus würden der annualisierte Verbraucherpreisindex für Tokio und der Verbraucherpreisindex ohne frische Nahrungsmittel gemeldet. Der Verbraucherpreisindex für Tokio werde für Oktober auf 2,7% geschätzt, nach 2,8% im Vormonat. Den Erwartungen zufolge sollte der Verbraucherpreisindex ohne frische Nahrungsmittel im Oktober bei 2,5% liegen, was dem Wert des Vormonats entspräche.



Fazit: Die Wirtschaft wachse weiter, aber die globalen hemmenden Einflüsse würden anhalten und die Anleger weiterhin die extrem lockere Geldpolitik der BoJ beobachten. (CIO Week up front vom 23.10.2023) (23.10.2023/ac/a/m)