Der gegenwärtige Preisanstieg gehe insbesondere auf höhere Nahrungsmittelpreise zurück sowie einen Basiseffekt im Mobilfunkbereich (Tarifreduktion des Vorjahres ausgelaufen). Auch die spürbare Yen-Schwäche, die sich aus dem zunehmenden Renditeabstand zwischen in- und ausländischen Staatsanleihen ergebe, trage über höhere Importpreise dazu bei. Denn im Gegensatz zu FED oder EZB hebe die Bank of Japan die Zinsen gegenwärtig nicht an, woran sich auf absehbare Zeit nichts ändern dürfte. Allerdings sei es gestern zu einer Devisenmarktintervention zur Stabilisierung der Währung gekommen - erstmalig seit 24 Jahren.



Dass die Inflation Japans gleichwohl die anderer Industrieländer unterschreite, liege an verschiedenen Spezifika des Landes. Zunächst einmal werde die tatsächlich gemessene Teuerungsrate durch die staatliche Subventionierung von Benzin und Weizen niedrig gehalten. Dies sei neben der Bargeld-Ausreichung an geringverdienende Haushalte ein wesentlicher Bestandteil der fiskalpolitischen Maßnahmen. Darüber hinaus sei die Konsumnachfrage in Japan vergleichsweise moderat. Erst im zweiten Quartal 2022 hätten die Ausgaben der privaten Haushalte wieder das Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie übertroffen. Perspektivisch sei von einer gemäßigten Konsumbereitschaft auszugehen.



Neben den geopolitischen Unsicherheiten habe dies auch strukturelle Ursachen: Insbesondere sei hier an die ausgeprägte Preissensitivität der japanischen Verbraucher zu denken, die keine Geldentwertung mehr gewöhnt seien, vorsichtig agieren würden und Preiserhöhungen oftmals zu umgehen versuchen würden (z.B. durch Wechseln der Marke oder gar des Supermarktes, wie Umfragen zeigen würden). Akzentuiert werde diese Preissensitivität durch die Überalterung der Gesellschaft mit ihrer hohen Sparneigung. Dementsprechend seien die Preisüberwälzungsspielräume der Produzenten an die Konsumenten begrenzt, die gesamtwirtschaftliche Teuerung werde gedämpft. (23.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf den ersten Blick ist die derzeitige Preisentwicklung in Japan überraschend gemäßigt, verglichen mit anderen großen Industrieländern wie Deutschland oder USA, so die Analysten der Helaba.Zuletzt sei die japanische Inflation auf 3% gestiegen, in der Kernrate ohne frische Nahrungsmittel auf 2,8% (ohne Nahrungsmittel und Energie: 0,7%). Für 2022 seien im Jahresdurchschnitt 2,5% zu erwarten - ein für japanische Verhältnisse ungewohnt hohes Niveau. Dass die monatliche Teuerungsrate die Marke von 3% erreicht habe, sei seit Anfang der 1990er Jahre dort nicht mehr vorgekommen (abgesehen vom Sondereffekt durch die Mehrwertsteuererhöhung 2014). Was stecke dahinter?