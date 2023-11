Bonn (www.aktiencheck.de) - In Japan werden diese Woche eine ganze Reihe von Daten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.



Es werde erwartet, dass sich die Wirtschaftsdynamik verlangsame, da sich die Inflation als hartnäckig erweise und den Binnenkonsum belaste. Der Konsens erwarte, dass das BIP im 3. Quartal (vorläufig) um -0,4% geschrumpft sei, verglichen mit einem Wachstum von +4,8% in Q2. Es werde außerdem erwartet, dass die Industrieproduktion und die Maschinenbestellungen für den Monat September um -4,6% bzw. - 7,7% ggü. Vorjahr gesunken seien, was auf die schwächeren Exporte zurückzuführen sei. Der Anstieg der Erzeugerpreise (PPI) im Oktober werde voraussichtlich auf 1,0% gegenüber 2,0% im Vormonat zurückgehen.



Die japanische Regierung plane Konjunkturmaßnahmen wie Steuersenkungen, Barauszahlungen und Subventionen, um den Konsum anzukurbeln und die Wirtschaft zu stützen. Dieser Schritt werde jedoch die Schuldenlast einer der am höchsten verschuldeten Nationen der Welt weiter erhöhen. (13.11.2023/ac/a/m)



