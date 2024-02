Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bonn - Japan wird diese Woche wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.



Das BIP-Wachstum im vierten Quartal dürfte aller Voraussicht nach 1,6% betragen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den -2,1% im Vorquartal darstelle, gestützt von der gestiegenen externen Nachfrage durch mehr Touristen und eine Wende bei den Lagerbeständen. Die Industrieproduktion im Dezember dürfte eine leichte Schrumpfung von -0,7% verzeichnen, die Auslastung im Dezember aber nach 0,3% im November um 0,4% steigen, was einem Wachstum im Maschinenbau und der Chemieindustrie zu verdanken sei. Für die Erzeugerpreisinflation werde im Januar ein Rückgang um 0,2% im Jahresvergleich prognostiziert. Die Einzelhandelsumsätze in Kaufhäusern dürften im Januar aufgrund der nach wie vor schwachen Nachfrage sinken.



Die Inflation dürfte schneller steigen als die Löhne, wodurch die Reallöhne sinken würden. Die Bank of Japan unterstreicht die Notwendigkeit eines stärkeren Lohnwachstums, bevor sie die Geldpolitik strafft, weil verfrühte Zinsanhebungen die Exporte sowie den Lohnzyklus belasten und die Preise weiter senken könnte, so die Analysten von Postbank Research.