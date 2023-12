Bonn (www.aktiencheck.de) - Japan wird diese Woche eine ganze Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Der EMI für den Dienstleistungssektor der Jibun Bank dürfte im November mit 51,7 im Expansionsbereich bleiben und leicht über dem Wert von Oktober (51,6) liegen, was der hohen Zahl einreisender Touristen zum Jahresende zu verdanken sein dürfte. Der EMI für das Verarbeitende Gewerbe werde dagegen voraussichtlich auf 48,1 sinken und damit unter den Wert vom Oktober (48,7) fallen, da das Verarbeitende Gewerbe weiterhin mit Herausforderungen im Zusammenhang mit der gedämpften globalen Nachfrage und den gestiegenen Inputkosten zu kämpfen habe.Fazit: Angesichts der trüben Wirtschaftsaussichten habe die Regierung über 17 Bio. JPY an Konjunkturmaßnahmen eingeführt, um den Konsum anzukurbeln. Geplant seien Einkommens- und Wohnsteuersenkungen sowie Zuschüsse zu den Versorgungs- und Brennstoffkosten der Haushalte. Die Maßnahmen könnten den Verbrauch in den kommenden Monaten vorübergehend stützen. (04.12.2023/ac/a/m)