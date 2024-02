Die Daten von Janux seien wie Viking sehr vielversprechend. Nach dem starken Kursanstieg sollten Anleger aber nicht auf den Zug aufspringen. Sollte die Aktie aber noch einmal um 20 bis 30 Prozent korrigieren, kann man eine kleine Position eröffnen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Janux Therapeutics-Aktie. (Analyse vom 27.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Janux Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Janux Therapeutics Inc. (ISIN: US47103J1051, WKN: A3CR8F, NASDAQ-Symbol: JANX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei der Tag der Biotech-Aktien. Nach positiven Studiendaten zu einem seiner Wirkstoffkandidaten steige die Aktie der "Aktionär"-Empfehlung Viking Therapeutics um mehr als 100 Prozent. Doch es gehe noch besser, wie das Biotech-Unternehmen Janux Therapeutics eindrucksvoll demonstriere.Janux Therapeutics habe am Dienstag vielversprechende Ergebnisse für eine Prostatakrebsbehandlung enthüllt. Der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens sei daraufhin extrem nach oben geschossen.Das Unternehmen teste mehrere Dosierungen bei Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs. Dies sei eine schwer zu behandelnde Gruppe von Patienten, die im Durchschnitt vier Behandlungen vorher gehabt hätten."Wir sehen eine bedeutende Chance für (Janux' Medikament) JANX007 angesichts seines überzeugenden Profils gegenüber anderen in der Entwicklung befindlichen gezielten Wirkstoffen für metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs", habe Wedbush-Analyst Robert Driscoll gesagt. Er habe nach den Daten das Kursziel von 24 auf 53 Dollar angehoben.Marc Frahm von Cowen bewerte die Aktie mit "outperform". Die Daten würden bestätigen, dass Janux' Medikament führend bei Therapien für metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs sei. Er glaube, dass es zum bevorzugten PSMA-Agenten (Prostata-spezifisches Membranantigen) werden könne und ein Potenzial für mehrere Milliarden Dollar habe.