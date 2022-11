London (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie die Wettmärkte preisen auch die Optionsmärkte einen Sieg der Republikaner bei den Zwischenwahlen ein, so Ashwin Alankar, Head of Global Asset Allocation bei Janus Henderson Investors.Andererseits seien keine Steuererhöhungen und die Fortsetzung von Trumps Steuersenkungen potenziell inflationär, da der Privatsektor über mehr verfügbares Nettoeinkommen verfüge. Allerdings könne die fiskalische Sparsamkeit der Republikaner einen solchen Inflationsdruck ausgleichen. Und mit einer geteilten Regierung, die mit einem Sieg der Republikaner entstehe, sei es unwahrscheinlich, dass große Ausgabenpakete geschnürt würden, was dazu beitragen werde, den Preisanstieg zu dämpfen.Die Ricardianische Äquivalenz einer Ausweitung niedriger Steuern, die zu weniger Staatsausgaben führe, lasse eine Nullsummenwirkung auf das Wachstum vermuten. Die Geschichte zeige jedoch, dass die Ausgaben des privaten Sektors fruchtbarer seien als die der öffentlichen Hand. Insgesamt werde sich ein Sieg der Republikaner also positiv auf die Aktienmärkte auswirken, das Inflationsrisiko werde jedoch weder verringert noch verstärkt werden. Somit sei das Inflationsrisiko immer noch das Hauptrisiko des Systems. (09.11.2022/ac/a/m)