Aus sektoraler Sicht seien die Bankdividenden mit wenigen Ausnahmen weltweit stark gewesen. Auf sie sei die Hälfte des globalen Wachstums im 2. Quartal entfallen, da steigende Zinssätze die Margen ankurbelten und die pandemiebedingte Unterbrechung der Dividendenzahlungen im Zahlenwerk endlich keine Rolle mehr gespielt hätten. In Großbritannien beispielsweise waren die Gesamtausschüttungen trotz niedrigerer Bergbaudividenden stabil, da die HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893) erneut vierteljährliche Ausschüttungen auf einem viel höheren Niveau vornahm, als dies noch vor einigen Monaten möglich schien, so die Experten von Janus Henderson Investors. In Singapur hätten die Banken für einen Rekord bei den Gesamtauszahlungen gesorgt.



Die Automobilhersteller seien für ein Siebtel des Anstiegs der Ausschüttungen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr verantwortlich gewesen. Die Hälfte davon sei von deutschen Unternehmen gekommen, doch der Sektor sei weltweit stark gewesen. Den größten negativen Beitrag hätten die Bergbauunternehmen aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise geleistet, während die Ausschüttungen im Ölsektor aufgrund von Kürzungen seitens der lateinamerikanischen Produzenten zurückgegangen seien.



Weltweit hätten 88% der Unternehmen im 2. Quartal ihre Dividenden entweder erhöht oder konstant gehalten.



Obwohl das zweite Quartal sehr positiv ausgefallen sei, habe Janus Henderson seine Jahresprognose nicht geändert, da sich das erwartete globale Wirtschaftswachstum verlangsame. Der globale Vermögensverwalter rechne weiterhin mit einem Anstieg der Ausschüttungen um insgesamt 5,2% auf einen Rekordwert von 1,64 Billionen US-Dollar, was einem bereinigten Wachstum von 5,0% entspreche.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, sage: "Das weltweite Wirtschaftswachstum lässt als Reaktion auf die höheren Zinssätze nach. Die Märkte erwarten nun eine Stagnation der weltweiten Gewinne in diesem Jahr, nachdem sie 2022 ein Rekordhoch erreicht hatten. Die Unternehmen, mit denen wir weltweit sprechen, sind nun vorsichtiger was die Aussichten betrifft. Zwar ist das Beschäftigungsniveau nach wie vor sehr hoch, aber in Teilen Europas kam es zu technischen Rezessionen. Und überall sind die Notenbanker weiterhin darauf bedacht, die Inflation zu bekämpfen, selbst wenn dies auf Kosten der Produktion geht."



"Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das Dividendenwachstum fortsetzen wird. In den meisten Ländern und Sektoren stimmen die Dividendenausschüttungen mit unseren Erwartungen überein. Insbesondere der Bankensektor wird für den Rest des Jahres weiterhin solide wachsen und den Aktionären Rekordausschüttungen bescheren. Ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld ist in der Regel negativ für die Banken, aber der positive Effekt auf die Bankmargen, der sich aus dem Ende der jahrelangen extrem niedrigen Zinssätze ergibt, ist sehr stark und fördert die Dividendenausschüttungen. Die großen Banken sind sehr streng reguliert und gehen daher mit einer starken Kapitaldecke in den Abschwung."



"Eines der beruhigenden Elemente von Dividendenerträgen ist, dass sie normalerweise viel weniger volatil sind als Gewinne. Die Ausschüttungen blieben im letzten Jahr hinter dem Gewinnwachstum zurück und können es daher in diesem Jahr übertreffen."



[1]Die bereinigten Zahlen um niedrigere Sonderdividenden, Wechselkurse und kleinere technische Faktoren bereinigt. (30.08.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die weltweiten Dividenden im zweiten Quartal auf einen neuen Rekord, so die Experten von Janus Henderson Investors.Die Ausschüttungen seien auf 568,1 Mrd. US-Dollar gestiegen, ein Plus von 4,9% auf Gesamtbasis. Das bereinigte Wachstum von 6,3%habe eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Quartal bedeutet und die saisonale Dominanz Europas im zweiten Quartal widergespiegelt - dem Zeitraum, in dem die meisten europäischen Unternehmen ihre jährliche Ausschüttung vornähmen.Die Ausschüttungen in Europa seien im Jahresvergleich um ein Zehntel gestiegen (+9,7% insgesamt, +10,0% bereinigt) und damit am stärksten von allen Ländern. Insgesamt hätten sie einen Rekordwert von 184,5 Mrd. US-Dollar erreicht und würden die starke Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 widerspiegeln. Deutlich höhere Bankendividenden seien der wichtigste Motor des europäischen Wachstums gewesen, gefolgt von den Automobilherstellern. Die Schweiz, Frankreich und Deutschland hätten allesamt Rekordausschüttungen verzeichnet."Die deutschen Dividenden stiegen bereinigt um 9,2% auf einen Rekordbetrag von 44,7 Mrd. US-Dollar (40,8 Mrd. Euro). BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) hat die Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) überholt und ist nach dem Konkurrenten Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) zum zweitgrößten Dividendenzahler in Deutschland aufgestiegen und zahlt dank eines starken Gewinnwachstums mehr als die doppelte Dividende wie vor der Pandemie. Wie viele andere Automobilhersteller konnte auch BMW die Preise für seine Fahrzeuge anheben und hat seinen Absatzmix zugunsten höherwertiger Fahrzeuge verbessert", erkläre Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors den Rekordanstieg.Das 2. Quartal sei auch in Japan saisonal wichtig. Hier seien die Dividenden um 8,4% gestiegen und damit deutlich stärker als im weltweiten Durchschnitt. Die Hälfte der japanischen Unternehmen in unserem Index verzeichnete zweistellige Zuwachsraten, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die Wachstumsrate in den USA habe sich jedoch im sechsten Quartal in Folge auf 4,6% verlangsamt, während im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) Hongkong und Südkorea relative Schwachpunkte dargestellt hätten. Die Dividenden in den Schwellenländern seien zurückgegangen.