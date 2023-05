Da Dividenden in den meisten Teilen der Welt stark saisonabhängig seien, werde das erste Quartal von den USA dominiert, wo die Ausschüttungen gleichmäßiger über das Jahr verteilt seien. Das Dividendenwachstum habe sich hier in den letzten Quartalen zunehmend verlangsamt und sei im ersten Quartal bereinigt auf 4,8% gesunken. Unter Berücksichtigung der großzügigen einmaligen Sonderdividenden habe das Gesamtwachstum 8,3% betragen, womit die US-Gesamtdividende einen Rekordwert von 153,4 Mrd. US-Dollar erreicht habe. Die Wachstumsrate im ersten Quartal sei auch durch eine saisonbedingte Tendenz zu einem langsameren Wachstum in der Schweiz sowie durch eine Abschwächung in Australien und den Schwellenländern aufgrund geringerer Bergbaudividenden beeinträchtigt worden.



Der starke Rückgang der Ausschüttungen im Bergbausektor, der aufgrund der niedrigeren Rohstoffpreise um ein Fünftel zurückgegangen sei, sei im ersten Quartal durch den starken positiven Wachstumsbeitrag der Banken und Ölgesellschaften fast vollständig ausgeglichen worden. Die meisten Sektoren hätten ein einstelliges Wachstum erzielt und es habe relativ wenige Ausreißer gegeben. Weltweit hätten 95% der Unternehmen im ersten Quartal ihre Dividenden entweder erhöht oder konstant gehalten.



Für 2023 würden die sinkenden Bergbauausschüttungen weiterhin eine erhebliche Wachstumsbremse darstellen, von der insbesondere Australien, die Schwellenländer und Großbritannien betroffen sein würden. Die Ausschüttungen aus dem Banken- und Ölsektor seien jedoch weiterhin positiv. Darüber hinaus sei die Entwicklung in Europa viel ermutigender, als es vor drei Monaten den Anschein gehabt habe, da sich die robuste Gewinnentwicklung im Jahr 2022 in höheren Dividendenzahlungen niederschlage. Der im ersten Quartal verzeichnete Boom bei den Sonderdividenden trage ebenfalls dazu bei, dass die Gesamtsumme für das Jahr höher als erwartet ausfalle.



Janus Henderson rechne nun für 2023 mit einer Dividendensumme von 1,64 Billionen US-Dollar[1], was einem Gesamtanstieg von 5,2% und einem bereinigten Wachstum von 5,0% entspreche[2].



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, sage: "Das kräftige Dividendenwachstum im ersten Quartal ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Weltwirtschaft 2022 ein schwieriges Jahr mit hoher Inflation, steigenden Zinsen, Konflikten und anhaltenden Corona-Lockdowns erlebte. Dieses Wachstum verdeutlicht, dass Dividenden im Allgemeinen weniger volatil sind als Gewinne. Zwar gehen wir davon aus, dass sich das Dividendenwachstum aufgrund dieser Faktoren verlangsamen wird, doch dürfte es sich in diesem Jahr entsprechend dem langfristigen Trend fortsetzen."



[1] Gegenüber 1,60 Billionen US-Dollar im Januar

[2] Gegenüber 3,4% im Januar (24.05.2023/ac/a/m)







