In jeder Region, fast jedem Land und fast jedem Sektor seien sie stark gestiegen. Der größte Sprung sei 2018 erfolgt und vor allem von US-Technologieunternehmen verursacht worden, die ihre Rückkaufprogramme ausgeweitet hätten.



Die Folge dieses rasanten Wachstums sei ein deutlich zunehmender Stellenwert von Aktienrückkäufen. 2012 hätten sie weltweit nur 52% der Dividenden ausgemacht, wobei die Spanne von 3% in den Schwellenländern bis 102% in Nordamerika gereicht habe. 2022 seien es weltweit bereits 94% gewesen, wobei die Spanne von 18% in den Schwellenländern bis zu 158% in Nordamerika gereicht habe.



Die sektoralen Unterschiede seien noch ausgeprägter. Im Mediensektor zum Beispiel, zu dem der Facebook-Eigentümer Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und der Google-Eigentümer Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) gehören würden: Keines der beiden Unternehmen zahle eine Dividende, aber beide seien große Käufer ihrer eigenen Aktien. Der Gesamtwert der Aktienrückkäufe des Sektors sei 2022 achtmal höher gewesen als die gezahlten Dividenden. Im Gegensatz dazu seien im Sektor der dividendenstarken Versorger die Dividenden achtmal höher als die Rückkäufe gewesen. Addiere man Rückkäufe und Dividenden zusammen, die sogenannte Gesamtrendite für die Aktionäre, würden sich die Unterschiede erheblich verringern.



Die Beträge würden sich sehr stark auf einige wenige Unternehmen konzentrieren. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) gehöre zu den weltweit größten Käufern eigener Aktien, die für das Geschäftsjahr 2022 einen Umfang von erstaunlichen 89 Mrd. US-Dollar erreicht hätten, was fast 7% des weltweiten Gesamtvolumens entspreche. Die zehn größten Käufer entsprächen fast einem Viertel des weltweiten Gesamtvolumens - und nur einer von ihnen, die britische Shell (ISIN GB00BP6MXD84/ WKN A3C99G), stamme nicht aus den USA. Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) sei im vergangenen Jahr einer der größten Käufer eigener Aktien in Europa gewesen.



Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income bei Janus Henderson, habe gesagt: "Die rasche Zunahme der Rückkäufe in den letzten drei Jahren spiegelt eine starke Gewinnentwicklung und einen hohen freien Cashflow sowie die Bereitschaft wider, die Aktionäre zu belohnen, ohne ungewollte Erwartungen an die Dividende zu wecken. Rückkäufe sind nicht immer ein Garant für höhere Aktionärsrenditen. Aufgrund ihres diskretionären Charakters sind sie volatiler - wie die Corona-Krise 2020 gezeigt hat, als sie extrem einbrachen. Darüber hinaus schaffen sie nicht immer einen Shareholder-Value und einige Aktionäre, die auf einen Einkommensstrom aus ihren Investitionen angewiesen sind, bevorzugen oft Dividenden.



Die globalen Kapitalkosten sind heute deutlich höher als in den letzten Jahren. Die große Frage ist, wie sich dies in den kommenden Monaten und Jahren auf Aktienrückkäufe auswirken wird. In Zeiten, in denen Unternehmen praktisch zum Nulltarif Zugang zu Finanzmitteln hatten, gab es einen großen Anreiz, Schulden zu machen und Aktien zurückzukaufen, da dies einen immensen Mehrwert darstellte. Für Unternehmen, die wie Apple oder Alphabet sehr große Summen an Barmitteln generieren, ist dies kein wichtiger Faktor. Für andere, vor allem in den USA, die Kredite zur Finanzierung von Aktienrückkäufen aufgenommen haben, werden die Überlegungen künftig sehr viel ausgewogener sein." (10.05.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Laut der Sonderbeilage des Janus Henderson Global Dividend Index haben die Aktienrückkäufe einen neuen Rekordwert erreicht, der fast so hoch ist wie die Dividendenausschüttungen im Jahr 2022 (jüngste Daten), so die Experten von Janus Henderson Investors.Die im 1. Quartal 2023 veröffentlichten Unternehmensergebnisse hätten den gesamten Umfang der Aktienrückkäufe gezeigt, die im Jahr 2022 weltweit getätigt worden seien. Die 1.200 Top-Unternehmen der Welt hätten eine Rekordsumme von 1,31 US-Dollar ihrer Aktien zurückgekauft, was fast der Summe von 1,39 Billionen US-Dollar entspreche, die dieselben Unternehmen im Laufe des Jahres an Dividenden ausgeschüttet hätten. Darüber hinaus habe die Gesamtsumme um 22% höher als im Jahr 2021 gelegen, in dem der bisherige Rekord aufgestellt worden sei.Der bei weitem größte Wachstumsfaktor im Jahr 2022 sei der Ölsektor gewesen. Hier hätten die Unternehmen eigene Aktien im Wert von 135 Mrd. US-Dollar zurückgekauft, mehr als viermal so viel wie 2021. Fast die gesamte Liquidität des Ölsektors sei von Unternehmen in Nordamerika, Großbritannien und in geringerem Umfang in Europa ausgegeben worden.