Dörr zufolge habe das US-Barometer in den vergangenen 150 Jahren im Dezember im Schnitt um 1,3 Prozent zugelegt. Bessere Kalendermonate seien nur Januar, April und Juli gewesen. Besonders gute Ergebnisse habe der Schlussmonat eingefahren, wenn bereits das laufende Jahr gute Aktienkurse hervorgebracht habe. "Je stärker die Performance in den ersten elf Monaten eines Börsenjahrs, desto besser fiel in der Tendenz auch der letzte Monat des Jahres aus", sage Dörr.



Gute Aussichten für Dezember 2023



Das beste Ergebnis habe der S&P 500 in den Jahren erreicht, in denen die Wertentwicklung des bisherigen Jahres zwischen 14 und 23 Prozent gelegen habe. "In diesen Dezembermonaten legte der S&P 500 im Schnitt um 2,4 Prozent zu", sage Dörr. Damit seien die Aussichten für den Dezember 2023 gut, denn: "In dieser Bandbreite liegen wir auch aktuell." Eine Garantie auf eine Jahresendrally sei das aber nicht, betone der Analyst.



"Auch hier gibt es eine Bandbreite", so Dörr. Im besten Fall, im Dezember 1991, habe der Index mehr als elf Prozent hinzugewonnen. Im Dezember 1899 habe er mehr als sechs Prozent verloren. Allerdings gebe es auch Konstellationen, in denen der Dezember im Schnitt mit einem Minus geendet habe, und zwar, "wenn die Aktienkurse von Januar bis November bereits Verluste von mehr als 6,7 Prozent eingefahren hatten", berichte Dörr weiter. (29.11.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im November setzten die Aktienmärkte zu einem Spurt an, so die Experten von "FONDS professionell".Gehe den Börsen die Luft aus oder endet das Jahr 2023 mit einer fulminanten Rally? Die Analysten von HQ Trust hätten sich die Entwicklung der vergangenen 150 Jahre angeschaut - und Signale gefunden, die in eine Richtung weisen würden.