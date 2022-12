Eine Schlüsselrolle hierbei werde das Thema "Finanzierung von erneuerbaren Energien" spielen - sowohl was das Volumen als auch die Anzahl der Emissionen anbelange. Für die Akzeptanz des großflächigen Ausbaus von Windparks und anderen Anlagen zur sauberen Erzeugung von Energie sei es notwendig, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger dazu einzuladen, in die jeweiligen Projekte zu investieren. Die Tokeniserung ermögliche den Emittenten eine einfachere, effizientere und fast immer auch günstigere Abwicklung als die klassische Variante.



Eine tokenbasierte Finanzwirtschaft benötige zukünftig auch eine Vielzahl an sicheren und auditierbaren Verwahrmöglichkeiten. So würden die jüngsten Skandale um große unregulierte Kryptodienstleister wie Celsius oder FTX, die die privaten Schlüssel der Assets halten würden, ohne den Kundinnen und Kunden die nötige Transparenz und Nachverfolgbarkeit zu bieten, zeigen, dass der Ausbau der Verwahrtechnologie 2023 hochaktuell sein werde.



Der Wettbewerb um sichere und transparente Verwahrung müsse dabei allerdings noch intensiver geführt werden. Nach einem Strohfeuer der kryptographischen Proof of Reserves, die in den nächsten Wochen und Monaten von Kundenseite aus eingefordert würden, gehe der Trend 2023 und 2024 hin zu beaufsichtigten Instituten, die ihren Nutzern zusätzlich (begrenzte) On-Chain Auditfunktionen ermöglichen würden. Eine Mischung aus Beaufsichtigung und Auditierbarkeit werde sich hierbei zum Marktstandard entwickeln.



Eine Vereinheitlichung der Technologie, die für tokeniserte Wertpapiere genutzt werde, sei essenziell für eine funktionierende Marktinfrastruktur. Erfreulicherweise sehen wir für 2023 die flächendeckende Verwendung von öffentlicher Blockchaininfrastruktur und die zunehmende Relevanz von On-Chain Settlementlösungen zwischen verschiedenen Anbietern, die nicht direkt miteinander integriert sind, so Dr. Johannes Schmitt, Co-CEO von NYALA Digital Asset AG. Insellösungen, bei denen Kunden die Plattform des Dienstleisters nur unter großen Mühen verlassen könnten, seien nicht mehr gefragt.



Bereits im vierten Quartal 2022 seien einige große Institutionen medienwirksam dazu übergegangen, auf öffentliche Marktinfrastruktur aufzubauen, die auch die Experten von NYALA Digital Asset AG ihren Kunden empfehlen würden. So habe zum Beispiel ein Trade auf Polygon POS unter Beteiligung von J.P. Morgan, DBS und SBI in Singapur stattgefunden, bei dem sowohl Giralgeld-Token als auch tokenisierte Staatsanleihen zwischen den Teilnehmern transferiert worden seien. Eine Zukunft, in dem ein Nationalstaat oder ein großes Unternehmen neue Anleihen direkt auf einer öffentlichen Blockchain emittiere, sei sicherlich nicht mehr allzu weit entfernt. In Deutschland werde ein zunehmender Austausch der Registerführer zu einer Konsolidierung der für eWpG-Emissionen genutzten Lösungen führen. So werde im Jahr 2023 der Grundstein für einen funktionierenden Sekundärmarkt gelegt.



Neben den drei produktspezifischen Weiterentwicklungen kämen auch von regulatorischer Seite unterstützende Signale. Nicht nur das im März 2023 in Kraft tretende DLT Pilot Regime, das explizit auf die Etablierung von Sekundärmärkten für tokenisierte Wertpapiere ziele, helfe auf dem Pfad zu On-Chain Wertpapiertransaktionen, sondern auch eine begleitende Harmonisierung der rechtlichen Peripherie, insbesondere im Bereich der Geldwäscheprävention. Arbeitsgruppen sowohl aus dem Deutschen Finanzministerium heraus als auch auf EU-Ebene hätten den Handlungsbedarf erkannt. Wir erwarten für 2023 erste konkrete Verordnungsentwürfe und eine in allen Bereichen voranschreitende Tokenisierung der Finanzwirtschaft, so Dr. Johannes Schmitt, Co-CEO von NYALA Digital Asset AG. (02.12.2022/ac/a/m)







