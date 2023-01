Die zunehmende Deglobalisierung, die von den Versorgungsengpässen in der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China befeuert worden sei, verteuere u.a. den Güter- und Dienstleistungsverkehr. Die Dekarbonisierung führe zu höheren Ausgaben bei Energiealternativen und dem Infrastrukturaufbau. Die Verteidigungsausgaben (Defense) würden sich als Reaktion auf den Ukraine-Krieg erhöhen. Die darin begründeten Investitionen würden die Preise von Kapitalgütern steigen lassen. Die Demografie spiele der strukturellen Inflation ebenfalls in die Karten, da die Lohn-Preis-Spirale angetrieben werde. Es fehle an qualifiziertem Personal, um große Projekte wie u.a. die Energiewende zu stemmen. Diese vier Faktoren würden zur strukturellen Inflation beitragen.



Unabhängig davon sehe der Finanzausblick für das zweite Halbjahr 2023 laut Nemeth deutlich besser aus: "Viele Volkswirtschaften - vor allem Europa und Großbritannien - sollten dann aus der milden Rezession kommen. Die USA liegen im Konjunkturzyklus etwas zurück, der weltgrößten Volkswirtschaft könnte noch eine holprige Phase und schlimmstenfalls ebenfalls eine Rezession bevorstehen. Die Notenbanken werden nach letzten Zinsschritten vermutlich eine Pause einlegen, bevor sie dann 2024 erste Zinssenkungen vornehmen könnten. Diese positiven Effekte sollten im zweiten Halbjahr bei den meisten Assetklassen für Unterstützung sorgen."



Zwei Themen, die 2022 geprägt hätten, seien der Ukraine-Krieg und die damit in Verbindung stehende Energiekrise. So schlimm der Krieg in menschlicher Hinsicht sei, seien aktuell keine großen globalen Auswirkungen zu erwarten. "Wie auch andere bestehende Konflikte ist der Ukraine-Krieg zu einem gewissen Grad von den Finanzmärkten eingepreist und sorgt nicht mehr so schnell für kursrelevante Überraschungen", so Nemeth.



Die Energiepreiskrise sei stark von bestehenden Ängsten geschürt worden. Sie habe keine globale Tragweite, die Abhängigkeit von russischem Gas sei ein europäisches Problem, aber auch hier gebe es große regionale Unterschiede. Die europäischen Länder westlich von Deutschland seien dank Offshore-Lösungen, Atomkraft oder Flüssiggasterminals wesentlich unabhängiger. Den USA sei es gelungen, die Lehren aus früheren Auswirkungen von Energiekrisen (Ölpreisschocks 1973/74 und 1979/80) zu ziehen und hätten seitdem auf diesem Gebiet eine starke Stellung mit großer Unabhängigkeit erzielt.



Anleihen seien nach dem letztjährigen enormen Renditeanstieg wieder attraktiv. Die Zeiten von massenhaft negativen Renditen seien vorbei, mittlerweile hätten die Anleiherenditen bereits wieder die Dividendenrenditen von Aktien überholt. "Die wichtigste Botschaft angesichts der bestehenden Inflation ist: Nicht nur die Nominalrenditen, sondern auch die langfristigen Realrenditen von Anleihen kommen wieder in den positiven Bereich", habe Nemeth erklärte.



Auch auf der Aktienseite bestehe Grund zum Optimismus, niedrige Bewertungen wie etwa in Europa würden einen Einstieg attraktiv machen. Die Zürcher Kantonalbank Österreich sei laut Nemeth derzeit bei Aktien neutral positioniert, wobei Europa auch aufgrund der niedrigen Bewertungen übergewichtet sei, und die USA untergewichtet würden.



"Zum Asset-Mix ist zu sagen, dass das lange Zeit gültige TINA-Prinzip (There is no alternative) mit starkem Fokus auf Aktien sein vorläufiges Ablaufdatum erreicht hat, das neue Motto heißt TAPAS (There are plenty of alternatives). Eine gute Diversifizierung hilft, der vor allem im ersten Halbjahr 2023 noch zu erwartenden anhaltenden Volatilität zu begegnen", so Christian Nemeth abschließend.







