"Private Credit war eines der heißesten Themen 2023", heiße es in dem Report der UBP. Der wachsende Zuspruch, dessen sich die Anlageklasse erfreut habe, habe auf für sinkende Margen und lockere Covenants gesorgt. Doch jenseits der Plain Vanilla-Strategien fänden sich interessante Anlagemöglichkeiten in Nischenstrategien und bei hybriden Finanzierungsformen. Wegen der hohen Besicherung seien Instrument im Bereich Asset-Based Finance interessant. Ebenso lohne sich ein Blick auf notleidende Kredite (Non-Performing Loans, kurz NPL). Private Debt Manager sollten auf die Zwangsvollstreckung bei einigen Engagements und die Übernahme der Kontrolle über Vermögenswerte vorbereitet sein. "Private Debt Manager müssen bereit sein, mit den Unternehmen gemeinsam an der Bilanzrestrukturierung zu arbeiten", so die UBP.



Höhere Finanzierungskosten, dauerhaft höhere Inflation und schwaches Wachstum würden dem Immobiliensektor Probleme bereiten. Daher sei auch hier aktives Management Trumpf. Bereiche mit überzeugenden Anlagemöglichkeiten sehe die UBP im Gastgewerbe und alternative Anlagen, wie zum Beispiel Studentenwohnungen, Logistik und Datenzentren. "Daneben müssen sich Investoren vermehrt komplexeren Transaktionen und Value Add-Strategien zuwenden, um Objekte und Portfolios neu zu positionieren und Wert zu generieren."



Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung hätten sich Infrastrukturanlagen in den jüngsten Krisen als sehr widerstandsfähig erwiesen. Megatrends böten Investoren in dieser inzwischen 1 Billion US-Dollar umfassenden Anlageklasse eine gute Orientierung. Neben der Dekarbonisierung der Energieerzeugung und der Mobilität sollten Investoren Infrastrukturanlagen im Kontext der Kreislaufwirtschaft wie z.B. Wasseraufbereitung, Recycling, Waste-to-Energy sowie im Zusammenhang mit der Digitalisierung unter die Lupe nehmen.



Die jüngsten wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen würden auf tiefgreifende Veränderungen in der Investmentlandschaft hindeuten. "Die privaten Märkte haben die einzigartige Eigenschaft, in diesem Umfeld Mehrerträge zu generieren und von strukturellen Ineffizienzen jenseits der Marktturbulenzen zu profitieren", würden die Privatmarktexperten der UBP betonen. (04.01.2024/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Steigende Zinsen haben für eine Neuverteilung der Risikoprämien an den Börsen gesorgt. Das dürfte der Union Bancaire Privée (UBP) zufolge auch Veränderungen an den Privatmärkten nach sich ziehen."Die kommenden Jahre dürften keine Ähnlichkeit mit dem vergangenen Jahrzehnt haben, in dem Extremrisiken durch den "FED Put" künstlich unterdrückt wurden", schreibe das Expertenteam der UBP, im Private Markets 2024 Outlook.