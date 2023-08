First Solar (ISIN US3364331070/ WKN A0LEKM), einer der Solarmodulhersteller in den USA, habe besonders profitiert. Durch den Einsatz eines First Solar-Moduls in einem Solarpark für Versorgungsunternehmen erhalte der Entwickler sofortigen Zugang zu Steuervergünstigungen. Dies habe sich als so starker Nachfragetreiber erwiesen, dass First Solar jetzt bis 2026 vollständig ausgelastet sei und sogar Verträge für 2026-2030 abschließe.



Entwickler ohne Zugang zu First Solar-Modulen stünden hingegen vor Herausforderungen. Die Berechnungen für die Vergünstigungen würden von den Lieferanten volle Transparenz darüber erfordern, wie viel Prozent ihrer Produkte aus den USA stammen würden.



"In der Praxis bedeutet dies, dass man als Anbieter von Solarmodulen dem Entwickler mitteilen muss, woher die Materialien für das Produkt bezogen wurden, wie hoch die einzelnen Kosten waren und welchen Aufschlag man dem Entwickler berechnet - eindeutig sehr sensible Informationen", meine Hewins.



In Bezug auf Wasserstoff seien äußerst großzügige Subventionen für Wasserstoff eingeführt worden, insbesondere für grünen Wasserstoff. Das könnte dazu führen, dass die Produktionskosten bis Mitte des Jahrzehnts weniger als 1 US-Dollar pro Kilogramm betragen würden. "Trotz dieser Subventionen sind die Fortschritte bei Projekten in größerem Maßstab aufgrund der hohen Energiepreise, der überhöhten Arbeitskosten und der Produktionsprobleme sowie des allgemeinen Umfangs und der Komplexität neuartiger Wasserstoffproduktionsprojekte nur langsam", merke Hewins an. "Trotz dieses langsamen Starts sind wir optimistisch, dass sich der Fortschritt in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts beschleunigen wird, wenn die Elektrolyseur-Technologie weiterentwickelt und erprobt ist."



Zusammenfassend lasse sich festhalten, dass der IRA nicht alle Probleme für Investor:innen, die in saubere Technologien investieren wollten, löse. Genehmigungsfragen, Inflationsdruck, Probleme in der Lieferkette und die Warteschlange für den Netzanschluss würden hartnäckige Herausforderungen bleiben.



"Dennoch gehen wir davon aus, dass die Entwickler erneuerbarer Energien mehr Vertrauen in die USA haben werden, um den Ausbau von Solar- und Windenergiekapazitäten zu unterstützen. Darüber hinaus bieten die steuerlichen Anreize eine finanzielle Unterstützung, die die Rentabilität einiger der im Entstehen begriffenen Unternehmen für saubere Technologien im kommenden Jahrzehnt erheblich verbessern wird", so Hewis abschließend. (14.08.2023/ac/a/m)





