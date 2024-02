Viele Ökonomen hätten ein massives Konjunkturprogramm "à la 2008" gefordert, um den Konsum anzukurbeln und ihn zumindest auf den bis Ende 2019 erlebten Pfad zurückzubringen. Die Behörden würden jedoch zögern - im Namen ihres Kampfes gegen Moral Hazard und "ungeordnete Kapitalallokation". Das Paradoxe daran sei, dass die chinesischen Behörden, indem sie versuchen würden, die Ungleichgewichte der Vergangenheit zu lösen, neue Ungleichgewichte schaffen würden, wenn sie Ressourcen, monetäre und steuerliche Anreize in denselben Produktionssektoren (Elektrofahrzeuge, Halbleiter, Solarpaneele) anhäufen würden, mit dem hohen Risiko von Überkapazitäten, gedrückten Margen und einer weiteren deflationären Dynamik.



Aussichten auf nachhaltige Erholung noch begrenzt



Während die Risiken einer Finanzkrise - in einer immer noch geschlossenen Volkswirtschaft - überschätzt würden, seien die Aussichten auf eine umfassende und nachhaltige Erholung zum jetzigen Zeitpunkt sehr begrenzt. Und die Aktienmärkte würden trotz unglaublich attraktiver Bewertungen diesen Mangel an Zugkraft widerspiegeln: In den letzten drei Jahren seien rund sieben Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet worden. Jüngste Gerüchte über Stabilisierungspläne - die sich meist auf die alten Rezepte der Mobilisierung großer öffentlicher institutioneller Anleger zum Kauf chinesischer Großunternehmen beschränken würden - hätten zu spektakulären kurzfristigen Erholungen geführt, die meist durch "heißes Geld" gespeist worden seien. Solange es jedoch keine glaubwürdigen Lösungen gebe, um die chinesische Wirtschaft aus der Deflationsfalle zu befreien, würden langfristig orientierte in- und ausländische Investoren nicht so leicht zurückkehren.



Chinesische Wirtschaft biete innovative Unternehmen



Diese Situation sei umso frustrierender, als die chinesische Wirtschaft eine Reihe unglaublich innovativer Unternehmen biete, die sich in Bezug auf die Kapitalproduktivität am Rande ihrer jeweiligen Effizienzgrenze befinden würden. In einem Umfeld, das so sehr von politischen Präferenzen beherrscht werde, sei die Auswahl der besten chinesischen Aktien extrem komplex geworden. Während die Bevorzugung staatseigener Unternehmen (SOEs) mit hohen Betriebsmargen in den traditionellen Industrie- oder Energiesektoren kurzfristig eine sichere Wette sein könnte (viele Energieerzeuger hätten seit Jahresbeginn zwischen 15% und 20% zugelegt), würden die langfristigen Gewinner in Querschnittsthemen zu finden sein, die vor übermäßigem - in- und ausländischem - politischem Einfluss geschützt seien, ein hohes und stabiles Rentabilitätsniveau und einen robusten Nachfragerückenwind aufweisen würden, der ihnen eine (viel) schnellere Wertsteigerung als dem Rest der Wirtschaft ermögliche. (07.02.2024/ac/a/m)





