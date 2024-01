"KI-Aktien waren die Performance-Juggernauts des Jahres 2023, die die Wiederbelebung des Tech-Sektors anführten und den S&P 500 in den Bullenmarkt trieben. Letztes Jahr um diese Zeit haben sich viele von uns nach der Einführung von ChatGPT mit dem enormen Potenzial neuer generativer KI-Technologien auseinandergesetzt, und die Privatanleger haben in den letzten zwölf Monaten mit ihren Investitionen darauf reagiert", kommentiere Ben Laidler, eToro Global Markets Strategist.



"Die KI-Trends trugen dazu bei, dass NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) im vergangenen Jahr die beste Performance bei den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Aktien erzielten - ihre Aktienkurse verdreifachten sich. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Aushängeschilder der KI im Jahr 2024 in gleichem Maße erfolgreich sein werden, aber die Vorteile der raschen Einführung von KI werden sich auf den gesamten Aktienmarkt und die Wirtschaft ausweiten, da sie sich schnell vom Hype zur Realität entwickelt."



Im Rahmen der Studie seien die deutschen Anleger auch gefragt worden, in welche Sektoren und Anlageklassen sie in den kommenden Monaten am ehesten investieren würden. Nach der jüngsten Markterholung seien Kryptowährungen an erster Stelle gestanden. 17 Prozent der Befragten würden wahrscheinlich ihre Investitionen in Kryptowährungen erhöhen, gefolgt von inländischen sowie ausländischen Aktien (jeweils 13 Prozent) sowie Bargeldanlagen wie Sparkonten (12 Prozent).



Der führende Sektor sei der Technologiesektor gewesen: 16 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie ihre Investitionen in dieser Branche am ehesten erhöhen würden. Es seien Immobilien und Gesundheitswesen mit jeweils 9 Prozent sowie Finanzdienstleistungen (8 Prozent) gefolgt.



Laidler füge hinzu: "Privatanleger halten ein ausgewogenes ‘Barbell’-Portfolio mit großen Positionen im Tech-Sektor und in Krypto-Assets, neben konservativeren Cash-Allokationen. Der Krypto-Winter ist aufgetaut und einige Anleger zeigen wieder Interesse an dieser Anlageklasse. Katalysatoren wie die bevorstehende Halbierung des Bitcoin im Jahr 2024 dürfte positive Auswirkungen haben. Unterdessen bleibt der Technologiesektor nach seinen marktführenden Renditen im vergangenen Jahr der Favorit der Privatanleger. Viele andere Anleger halten auch hohe Bargeldbestände, um angesichts hoher Hypothekenzinsen und anhaltender Belastungen durch die Lebenshaltungskosten flexibel zu bleiben und gleichzeitig etwas 'trockenes Pulver' für risikoreichere Anlagen zu haben, wenn die Zinsen fallen und die Unsicherheiten an den Aktienmärkten im Jahr 2024 nachlassen." (10.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut Daten des neuesten Retail Investor Beat (RIB) der Trading- und Investmentplattform eToro halten in Deutschland knapp ein Drittel (30 Prozent) der Privatanleger aktuell AI-bezogene Aktien in ihrem Anlageportfolio, so die Experten von eToro.10.000 Privatanleger aus 13 Ländern seien nach ihrem Engagement in Unternehmen gefragt worden, die KI entwickeln oder stark in diese investieren würden. Während 30 Prozent der Deutschen derzeit solche Aktien halten würden, würden weitere 37 Prozent planen, künftig in KI-Firmen zu investieren. 25 Prozent hingegen seien nicht interessiert.Jüngere deutsche Anleger würden das größte Interesse an diesem schnell wachsenden Sektor zeigen: 46 Prozent seien derzeit in KI-bezogenen Aktien investiert. Bei den 35- bis 44-Jährigen seien es 37 Prozent, bei den 45- bis 54-Jährigen 31 Prozent. Die über 55-Jährigen würden mit 17 Prozent als Schlusslicht folgen. Weltweit gesehen seien Privatanleger in den USA (32 Prozent) und der Tschechischen Republik (33 Prozent) führend bei der Investition in KI-Aktien. Bei australischen Privatanlegern liege der Anteil bei 20 Prozent, was den niedrigsten Wert aller untersuchten Länder darstelle.