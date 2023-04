Jackpot Spiele

Nicht jeder Slot verfügt über einen progressiven Jackpot, aber es gibt dennoch einige Beispiele im Syndicate Casino. Wir haben diese hier aufgeführt, sodass man nicht erst lange zu suchen braucht, wenn man es auf diese besondere Art von Spielautomaten abgesehen hat:



Divine Fortune;

Mercy of the Gods;

Fruit Bonanza.

Diese Slots zeichnen sich natürlich nicht nur dadurch aus, dass man bei ihnen einen Jackpot gewinnen kann. Jeder verfolgt ein anderes Thema, hat interessante Boni zu bieten und stellt einen hervorragenden Videoslot dar, bei dem auch die passende musikalische Untermalung und Spezialeffekte nicht fehlen.



Spiele mit hohen Gewinnmöglichkeiten

Natürlich kann man auch bei Slots ohne Jackpot hohe Summen gewinnen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um progressive Gewinne, sondern lediglich um die besten Gewinne, die in der regulären Auszahlungstabelle vorkommen. Je nach Spielautomat können aber auch diese Summen ziemlich hoch ausfallen, man sollte das also nicht vernachlässigen.



Die besten Chancen auf eine hohe Gewinnsumme hat man meist bei Slots, die eine hohe Volatilität aufweisen. Das bedeutet, dass die Ergebnisse bei diesen Automaten erheblichen Schwankungen unterworfen sind. Es kann leicht passieren, dass man für eine Weile keine Gewinne oder nur kleine Auszahlungen erhält. Dafür gibt es in der Regel eine Bonusrunde, Freispiele oder andere Features, durch die theoretisch sehr hohe Gewinne erzielt werden können. Bei dieser Art von Slot gewinnt man entweder viel, oder man verliert viel, Ergebnisse im Mittelfeld sind vergleichsweise selten. Dementsprechend geht man ein gewisses Risiko ein, wenn man sich an diesen Automaten versucht. Man könnte aber argumentieren, dass kleine Gewinne bei Spielautomaten kaum etwas bringen und wenn man wirklich vorhat, sich durch einen Spielautomaten eine schöne Finanzspritze zu verpassen, sollte man sich eher an riskante Automaten halten.



Das Ergebnis rechtfertigt das Risiko!

Spielen Sie vorsichtig oder gehen Sie Risiken ein? Höchstwahrscheinlich sind es die riskanten Spieler, die den Jackpot knacken und große Gewinnbeträge erhalten können. Wir fordern Sie auf keinen Fall auf, die Realität zu vergessen und von Spiel vollständig absorbiert zu sein! Spielen Sie verantwortungsvoll! Aber um einen großen Preis zu bekommen, müssen Sie bereit sein für ein Spiel für Erwachsene! (19.04.2023/ac/a/m)









